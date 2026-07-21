Volkswagen объявляет о начале продаж новых полноценных гибридов Golf и T-Roc: какова цена

Благодаря новым гибридным Golf и T-Roc компания Volkswagen расширяет свое предложение для клиентов, которые ценят низкий расход топлива, сниженные выбросы и высокий уровень комфорта. Цены в Германии начинаются от 41 400 евро за Golf Hybrid в комплектации R-Line и от 44 470 евро за T-Roc Hybrid в версии Style.

Новые гибридные модели абсолютно не зависят от зарядных устройств или кабелей. Энергия для электрического привода накапливается непосредственно за счет рекуперации и работы турбобензинового двигателя в сочетании с генератором. Тяговая высоковольтная батарея емкостью 1,6 кВт·ч интегрирована в пол в задней части кузова Golf и T-Roc.

Принцип работы и три режима новой гибридной системы

В основе силовой установки лежит бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2, два электродвигателя и аккумулятор. Совокупная мощность системы составляет 125 кВт (170 л.с.) и 309 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. В зависимости от условий движения автомобиль автоматически переключается между тремя режимами:

Электрический режим: на низких скоростях автомобиль движется исключительно за счет электродвигателя, тогда как бензиновый двигатель полностью отключен.

на низких скоростях автомобиль движется исключительно за счет электродвигателя, тогда как бензиновый двигатель полностью отключен. Последовательный режим (Serial drive): движение осуществляется с помощью электродвигателя. Двигатель TSI работает в оптимальном диапазоне оборотов, но отключен от колес и используется только для генерации энергии для питания электродвигателя и увеличения запаса хода.

движение осуществляется с помощью электродвигателя. Двигатель TSI работает в оптимальном диапазоне оборотов, но отключен от колес и используется только для генерации энергии для питания электродвигателя и увеличения запаса хода. Параллельный режим (Parallel drive): Начиная примерно с 60 км/ч на загородных дорогах и автомагистралях, ДВС становится основным источником движения, а электродвигатель выполняет роль усилителя при интенсивном разгоне.

Автопроизводитель прямо отмечает, что новая система демонстрирует наибольшую эффективность в городском трафике. Для модели Golf экономия топлива и снижение выбросов CO₂ составляют от 10 до 15% по сравнению с аналогичным мягким гибридом Golf 1.5 eTSI мощностью 110 кВт (150 к.с.). В городских условиях преимущество в эффективности достигает 35%.

Профили вождения

Водителям новых Golf Hybrid и T-Roc Hybrid предлагается выбор между тремя профилями настроек: Eco, Comfort и Sport. В режиме Eco максимальная мощность системы ограничена на уровне 70% для максимальной экономии топлива. Режим Comfort обеспечивает полную отдачу системы и доступ к кратковременному увеличению мощности. В профиле Sport силовая установка раньше переходит в последовательный режим, обеспечивая быстрый отклик на педаль акселератора.

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