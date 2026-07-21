Volkswagen объявляет о начале продаж новых полноценных гибридов Golf и T-Roc: какова цена

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Volkswagen Golf и T-Roc теперь доступны в полностью гибридной версии
Благодаря новым гибридным Golf и T-Roc компания Volkswagen расширяет свое предложение для клиентов, которые ценят низкий расход топлива, сниженные выбросы и высокий уровень комфорта. Цены в Германии начинаются от 41 400 евро за Golf Hybrid в комплектации R-Line и от 44 470 евро за T-Roc Hybrid в версии Style.
Новые гибридные модели абсолютно не зависят от зарядных устройств или кабелей. Энергия для электрического привода накапливается непосредственно за счет рекуперации и работы турбобензинового двигателя в сочетании с генератором. Тяговая высоковольтная батарея емкостью 1,6 кВт·ч интегрирована в пол в задней части кузова Golf и T-Roc.
Принцип работы и три режима новой гибридной системы
В основе силовой установки лежит бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2, два электродвигателя и аккумулятор. Совокупная мощность системы составляет 125 кВт (170 л.с.) и 309 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. В зависимости от условий движения автомобиль автоматически переключается между тремя режимами:
- Электрический режим: на низких скоростях автомобиль движется исключительно за счет электродвигателя, тогда как бензиновый двигатель полностью отключен.
- Последовательный режим (Serial drive): движение осуществляется с помощью электродвигателя. Двигатель TSI работает в оптимальном диапазоне оборотов, но отключен от колес и используется только для генерации энергии для питания электродвигателя и увеличения запаса хода.
- Параллельный режим (Parallel drive): Начиная примерно с 60 км/ч на загородных дорогах и автомагистралях, ДВС становится основным источником движения, а электродвигатель выполняет роль усилителя при интенсивном разгоне.
Автопроизводитель прямо отмечает, что новая система демонстрирует наибольшую эффективность в городском трафике. Для модели Golf экономия топлива и снижение выбросов CO₂ составляют от 10 до 15% по сравнению с аналогичным мягким гибридом Golf 1.5 eTSI мощностью 110 кВт (150 к.с.). В городских условиях преимущество в эффективности достигает 35%.
Профили вождения
Водителям новых Golf Hybrid и T-Roc Hybrid предлагается выбор между тремя профилями настроек: Eco, Comfort и Sport. В режиме Eco максимальная мощность системы ограничена на уровне 70% для максимальной экономии топлива. Режим Comfort обеспечивает полную отдачу системы и доступ к кратковременному увеличению мощности. В профиле Sport силовая установка раньше переходит в последовательный режим, обеспечивая быстрый отклик на педаль акселератора.
Названия гибридов Volkswagen: в чем смысл и разница?
- Новый полноценный классический гибрид с шильдиком «Hybrid» заполняет пробел в линейке Volkswagen между "мягкими" гибридами "eTSI" и плагин-гибридами "eHybrid".
- В будущем автопроизводитель планирует дополнить портфолио еще одной версией этой гибридной технологии с другим уровнем мощности.