Volkswagen анонсировал ID.3 Neo и готовит большие изменения для своей электрической линейки

Кроме того, модели Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 и Volkswagen ID.7 теперь можно заказать с программным обеспечением нового поколения, которое добавляет ряд цифровых функций и улучшает взаимодействие водителя с автомобилем, сообщает Auto24.

Читайте также: Прибыль Volkswagen Group резко упала в 2025 году: компания готовит масштабную реструктуризацию

Обновленные электрические модели ID получили новую информационно-развлекательную систему Innovision с расширенными онлайн-сервисами. В системе появился In-Car App Store, который позволяет устанавливать приложения непосредственно в автомобиле.

Как и в смартфонах, пользователи могут загружать приложения для потокового аудио и видео, зарядки электромобиля, поиска парковок, игр и других цифровых сервисов. Новые функции можно активировать или расширять цифровым способом через интернет.

Цифровой ключ для смартфона

Еще одной новинкой стал цифровой ключ. Теперь автомобиль можно открывать и запускать с помощью смартфона или смарт-часов. Технология работает через беспроводное соединение – подобно бесконтактной оплате смартфоном. При этом классический ключ остается, а цифровой выступает как дополнительная опция.

Новый руль с физическими кнопками

В Volkswagen также изменили концепцию управления. Во всех новых моделях ID появятся кнопки на руле, которые должны сделать управление функциями автомобиля более интуитивным. Это решение частично возвращает физические элементы управления, которые многие водители считают более удобными, чем сенсорные панели.

Функция Vehicle-to-Load: автомобиль как источник электроэнергии

Обновленные электромобили получили функцию Vehicle-to-Load (V2L). Она позволяет использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних устройств. Владельцы смогут подключать технику мощностью до 3,6 кВт, например электрический гриль, кофеварку, электровелосипед или другие бытовые устройства. Питание можно получить через розетку 230 В в салоне, а также через зарядный порт с помощью специального адаптера.

Улучшение электродвигателя и запаса хода

В базовых версиях Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.5 появилась новая силовая установка APP 350. Ее мощность составляет 140 кВт (190 л.с.) и Volkswagen говорит, что она отличается увеличенным крутящим моментом и сниженным энергопотреблением.

Благодаря этому запас хода ID.4 вырос примерно на 40 км по циклу WLTP. Также в моделях используется новая батарея LFP с полезной емкостью 58 кВт-ч, которая обеспечивает высокую эффективность и долговечность.

Также интересно: Новый электрический Volkswagen ID. Unyx 08 показали изнутри: полная противоположность "европейцам"

Новые электромобили Volkswagen уже на подходе

По словам члена правления Volkswagen по техническому развитию Кая Грюница, новое поколение программного обеспечения станет основой для будущих электромобилей бренда. Его получат и новые модели в сегменте компактных автомобилей, в частности Volkswagen ID. Polo/ID. Polo GTI и Volkswagen ID. Cross.

Ожидается, что эти электромобили предложат больше гибкости в повседневном использовании и для активного отдыха.