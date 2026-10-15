Volkswagen показал роскошный кроссовер с запасом хода 1600 км за адекватные деньги

Как сообщает издание Carscoops, Новинка разработана совместно с местным партнером SAIC и кардинально отличается от привычных нам Tiguan или Touareg. Автомобиль получил футуристический дизайн и передовые технологии.

Техника и впечатляющий запас хода

Модель ID. Era 8X построена на современной 800-вольтной архитектуре и предлагается исключительно как электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV). Под капотом работает 1,5-литровый турбомотор на 141 лошадиную силу, не крутящий колеса, а выполняющий роль генератора для батареи.

Покупателям предлагают два варианта аккумулятора. Базовая литий-ионная батарея на 51,1 кВт-ч обеспечивает 373 километра чисто электрического пробега, а топовая на 65,2 кВт-ч позволяет проехать на электротяге до 451 километра. Если учитывать полный бак горючего и заряженную батарею, общий запас хода базовой версии достигает 1567 километров. Старшие модификации способны преодолеть без дозаправки фантастические 1602 км.

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Удивляющие цены

Самое интересное в этой истории– прайс-лист, который смотрится очень привлекательно даже по меркам китайского рынка. Базовая заднеприводная версия Pro с двигателем на 295 сил стартует от 33 900 долларов.

Полноприводный вариант Max с двумя моторами общей мощностью 496 лошадок обойдется в 37 300 долларов. Топовые комплектации с большей батареей стоят от 40 300 до 43 300 долларов, но сейчас производитель предлагает временную скидку, которая делает машину еще более дешевой на три тысячи.

За эти деньги водитель получает не только мощность, но роскошный салон с двумя 15,6-дюймовыми дисплеями, проекционным экраном и беспроводными зарядками. Кроме того, все автомобили штатно оснащены продвинутым автопилотом от Momenta с лидером и 26 сенсорами.

Приедет ли новинка в Европу?

Volkswagen официально не подтверждает планы по экспорту ID. Era 8X на других рынках. Однако компания уже проводит исследования, чтобы выяснить, выгодно ли продавать свои китайские модели в Европе.