Volkswagen показал самый мощный Golf R для 24-часовой гонки на Нюрбургринге

Название суббренда “R” происходит от слова “Racing” (гонки), что непосредственно указывает на его корни и приоритеты. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, подразделение Volkswagen R представило публике концептуальный шоу-кар Golf R 24H, который дает четкое представление о виде будущего болида.

По словам Райнхольда Ивенца, руководителя Volkswagen R, 24-часовая гонка на Нюрбургринге является самым сложным испытанием в реальных конкурентных условиях. Трасса Нордшляйфе уже длительное время служит бренду как исследовательская площадка, поэтому участие в соревнованиях такого масштаба является логичным продолжением разработки новых технологий.

Партнерство с Max Kruse Racing

Разработка гоночного автомобиля ведется в тесном сотрудничестве с командой Max Kruse Racing. В течение последних трех лет коллектив работал с моделью Golf GTI Clubsport, однако теперь проект выходит на новый уровень с использованием полноприводной платформы Golf R.

Ключевую роль в совершенствовании как гоночной, так и серийных моделей играет Бенджамин Лойхтер – соучредитель команды, тест-пилот и пилот-конструктор Volkswagen. Его опыт позволяет интегрировать гоночные наработки непосредственно в узлы автомобилей, которые впоследствии появляются в автосалонах.

Volkswagen R: путь от R32 до современных рекордов

Напомним, что история линейки Volkswagen R началась в 2002 году с выхода легендарного Golf R32, оснащенного 3,2-литровым двигателем VR6 и инновационной на то время коробкой передач с прямым переключением. С тех пор Volkswagen R превратился в независимый премиальный бренд, известный своими технологиями полного привода 4MOTION и настройкой шасси.

В послужном списке бренда уже есть значительные достижения: четыре титула чемпиона мира по ралли, полученные с моделью Polo R WRC и несколько мировых рекордов в области электроспорта с прототипом ID.R. Проект Golf R 24H призван закрепить статус бренда в автоспорте и стать “самым зрелищным Golf R на сегодняшний день”, демонстрируя прогресс инженерной мысли в экстремальных условиях эксплуатации.