Volkswagen показал свой самый мощный хэтчбек – заднеприводный ID3 GTI на 326 "лошадей"

Как отмечает производитель, Новинка дебютировала в 50-й год истории Volkswagen GTI. Компания позиционирует ID.3 GTI не только как спортивную модель, но и как автомобиль для повседневного использования с запасом хода до 601 километра.

Volkswagen ID.3 GTI стал самым мощным серийным GTI

Электрический ID.3 GTI оснащен электромотором, встроенным в заднюю ось. Его мощность составляет 240 кВт (326 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 545 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Стандартная система Launch Control позволяет максимально эффективно использовать тяговые возможности электромотора при старте. Среди стандартной оснастки также заявлены адаптивная спортивная подвеска DCC, прогрессивное рулевое управление и специальный режим GTI.

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Батарея Volkswagen ID.3 GTI имеет емкость 79 кВт-ч

Электромотор питается от литий-ионной батареи с полезной емкостью 79 кВт-ч, которая обеспечивает диапазон на одном заряде более 600 километров по циклу WLTP. При зарядке постоянным током ID.3 GTI может принимать мощность до 183 кВт, то есть с 10 до 80% аккумулятора можно зарядить примерно за 29 минут.

ID.3 GTI получил отличительные черты от других GTI

Дизайн электрического GTI построен на базе нового ID.3 Neo, но автомобиль получил ряд характерных для спортивной версии элементов. Впереди установлены матричные фары IQ.LIGHT LED и световая полоса с подсвеченным логотипом Volkswagen. Над ней расположена красная горизонтальная полоса, являющаяся одним из главных элементов стиля GTI еще с первого Golf GTI 1976 года.

В нижней части бампера установлена глянцево-черная решетка с характерным для GTI шестиугольным рисунком. По краям бампера расположены вертикальные красные элементы, а передний сплиттер выполнен в спортивном стиле.

Профиль автомобиля отличается стандартными 20-дюймовыми легкосплавными дисками Wörthersee от меньшего ID. Polo GTI. Название является отсылкой к известной встрече поклонников моделей GTI в австрийском Вертерзее. Черные элементы кузова, в частности, корпуса зеркал и боковые пороги, дополняют спортивный образ. В отличие от предыдущего ID.3 GTX, у GTI крыша, задний спойлер и крышка багажника окрашены в цвет кузова.

Классический цвет Tornado Red вернулся в GTI

Для Volkswagen ID.3 GTI предложат пять цветов кузова: Tornado Red, Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black, Glacier White. Отдельно Volkswagen подчеркивает историческое значение июньского Tornado Red. Цвет с кодом LY3D использовался для обновленной версии первого поколения Golf GTI и стал одним из самых узнаваемых оттенков в истории моделей GTI.

Салон ID.3 GTI получил спортивные сиденья и тартан.

Интерьер электрического GTI выполнен в основном в черном цвете с красными акцентами. На передней панели проходит тонкая красная полоса, а руль получил красную отметку положения на 12 часов. Спортивные сиденья имеют рисунок Superclark, являющийся современной интерпретацией клетчатой обивки, которая использовалась на сиденьях первого Golf GTI в 1976 году.

Перед водителем установлен новый Digital Cockpit, а по центру передней панели расположен 12,9-дюймовый сенсорный мультимедийный дисплей системы Innovision. Среди опций будут панорамная крыша, спортивные сиденья с электрическими регулировками, памятью и массажной функцией, аудиосистема Harman Kardon мощностью 480 Вт и проекционный дисплей с дополненной реальностью.

Новый режим GTI изменяет настройки электромобиля

На руле ID.3 GTI расположена подсвеченная кнопка GTI. После ее нажатия активируется специальный режим движения, дополняющий стандартные профили Eco, Comfort, Sport и Individual. В этом режиме электроника переводит силовую установку, прогрессивное рулевое управление и адаптивную подвеску DCC в наиболее спортивные настройки. Здесь же можно активировать Launch Control.

Изменяется и оформление интерфейса: подсветка салона переходит в красный цвет, а цифровая приборная панель получает специальную графику GTI. Производитель также предусмотрел звуковое сопровождение, имитирующее работу двигателя внутреннего сгорания.

Volkswagen ID.3 GTI сохранил практичность обычного электромобиля

Несмотря на спортивную направленность, Volkswagen подчеркивает повседневную практичность модели. ID.3 GTI сохраняет просторный салон компактного электромобиля и сочетает спортивные настройки с комфортом в обычной эксплуатации. Для модели также доступна функция vehicle-to-load (V2L). Через адаптер PowerSocket электромобиль может питать или заряжать внешние устройства.

Среди дополнительных систем помощи водителю заявлены Park Assist Pro с функцией запоминания и новое поколение Travel Assist. Последнее впервые для этой системы может реагировать на сигналы светофора: если автомобиль распознает красный свет, он автоматически снижает скорость и останавливается.

Продажи Volkswagen ID.3 GTI стартуют в 2027 году