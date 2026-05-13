Volkswagen представил гибридный седан ID Era 5S с запасом хода в 2000 километров

Новый ID. Era 5S занимает нишу между моделью Jetta и снятым с производства Arteon. Длина авто составляет 4836 мм при колесной базе 2766 мм, отмечает Carscoops. Визуально автомобиль отличается чистыми поверхностями и светодиодными полосами на всю ширину кузова, напоминающие кроссовер ID. Era 9X. Интересной деталью стали синие светодиодные индикаторы на зеркалах, которые активируются во время работы систем автономного вождения, сигнализируя окружающим о режиме автопилота.

Интеллектуальные технологии и автономность

Volkswagen позиционирует ID. Era 5S как первый в мире серийный седан, способный к полуавтономному управлению в сложных городских условиях. Это реализовано благодаря сложной облачной системе автономного вождения. Хотя интерьер новинки пока держат в секрете, компания подтвердила наличие “облачной интеллектуальной кабины”, которая обеспечивает постоянную связь с внешними сервисами и обновление функций в реальном времени.

Впечатляющий запас хода и экономичность

Наиболее потрясающими стали технические характеристики гибридной силовой установки. По данным производителя, ID. Era 5S предлагает запас хода исключительно на электротяге до 160 км и суммарный запас хода более 2000 км по циклу CLTC. Расход топлива заявлен на уровне всего 2,82 л/100 км даже при условии полностью разряженного аккумулятора. Производство модели будет сосредоточено на мощностях SAIC-VW, а официальные продажи в Китае стартуют в течение ближайших месяцев.

Почему Volkswagen использует названия в Китае и Европе по разному?

Специфика нейминга Volkswagen обусловлена жесткой конкуренцией в Китае, где суббренд ID уже получил высокую узнаваемость, однако спрос покупателей сместился в сторону PHEV. Использование названия ID. Era для гибридных моделей позволяет компании капитализировать успех своей электрической линейки, одновременно предлагая клиентам переходные технологии с рекордным запасом хода.

В отличие от рынков Европы и США, где стратегия ID остается строго электрической для четкого позиционирования бренда, в Китае Volkswagen вынужден действовать гибче, адаптируя глобальные имена под локальные тренды “новой энергии”, чтобы конкурировать с местными гигантами за лояльность аудитории.