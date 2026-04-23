Volkswagen представил новую гибридную систему для Golf и T-Roc: экономия без розетки

Главной особенностью системы является возможность существенной экономии топлива без необходимости внешней подзарядки аккумулятора, отмечает Auto24.

Технические особенности и строение привода

Гибридная технология от Volkswagen базируется на сочетании бензинового двигателя с турбонаддувом 1.5 TSI evo2 и инновационного электрического модуля. В его состав входят два электродвигателя: один выполняет роль тягового мотора, а другой – генератора. Также конструкция включает литий-ионную батарею емкостью 1,6 кВт-ч с элементами NMC, интегрированную в заднюю часть кузова.

Также по теме: Volkswagen презентовал ID.3 Neo: физические кнопки в салоне наконец-то возвращаются

Благодаря электронно управляемому многодисковому сцеплению, система может полностью отсоединять двигатель внутреннего сгорания от трансмиссии, что позволяет автомобилю двигаться исключительно на электротяге. Гибридный привод будет доступен в двух уровнях мощности, предлагая лучшую топливную эффективность по сравнению с текущими “мягкими” гибридами eTSI.

Режимы работы и интеллектуальное управление

Для достижения максимального баланса между комфортом и расходом топлива, система автоматически переключается между тремя режимами работы:

Электрический: движение на низких скоростях (например, в городских пробках) осуществляется только с помощью электромотора при выключенном бензиновом двигателе.

тяговый электродвигатель вращает колеса, а двигатель TSI работает в наиболее эффективном диапазоне только для выработки энергии через генератор.

Параллельный: основную работу выполняет бензиновый двигатель (обычно на скорости более 60 км/ч), а электродвигатель помогает ему во время интенсивного ускорения.

Водитель также может самостоятельно настраивать характер авто благодаря профилям вождения Eco, Comfort и Sport. В режиме Eco мощность системы ограничена на уровне 70%, что способствует максимальной экономии, тогда как в режиме Sport силовая установка настраивается на быструю отдачу полной тяги.

Позиционирование на рынке

Введение полногибридных версий заполняет нишу между бюджетными “мягкими” гибридами eTSI и более дорогими плагин-гибридами eHybrid и GTE. В отличие от последних, новые Golf и T-Roc Hybrid не требуют специальной зарядной инфраструктуры, поскольку энергия рекуперируется непосредственно во время движения и торможения. Это делает электрификацию доступной для клиентов, которые, например, не имеют возможности заряжать авто дома.

Почему Volkswagen делает ставку на гибриды?