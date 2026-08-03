Volkswagen скоро представит новый электрический внедорожник ID Aura T6 в Китае: фото

Первые сведения о модели ранее появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая, сообщает CarsNewsChina.

Дизайн кузова, габариты и аэродинамика

Внешний вид ID. Aura T6 отличается сквозной светодиодной оптикой в стиле европейского ID. Cross, подсвеченным фирменным логотипом и выразительными рельефными линиями капота. Габариты автомобиля составляют 4811 мм в длину, 1879 мм в ширину и 1648 мм в высоту при колесной базе 2836 мм, а значит ID. Aura T6 подобен по размерам хорошо известному в Украине VW ID.6.

Инженерам удалось добиться низкого коэффициента аэродинамического сопротивления, составляющего 0,245. Покупатели могут выбирать между 19-дюймовыми и 20-дюймовыми колесными дисками, а цветовая палитра кузова включает в себя шесть оттенков: First Snow White, Lark Grey, Distant Mountain Green, Sunset Purple, Galaxy Blue и Pearl White.

Цифровой интерьер и оснащение салона

Салон новинки доступен в трех цветовых исполнениях: Cloud Shadow Grey, Velvet Light Beige и Honey Light Orange. Основой цифровой панели стал 10,25-дюймовый ЖК-дисплей, рядом с которым установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей мультимедиа и 25,8-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью (AR-HUD). Работоспособность цифровой системы обеспечивает 4-нанометровый интеллектуальный чип производительностью 20 TOPS, дополненный специализированным модулем AI Agent.

Автомобиль поддерживает беспроводное обновление программного обеспечения, режим охраны Sentry, функцию дистанционного управления, более 23 предварительно установленных приложений и протоколов подключения CarPlay, HiCar и Carlink. В салоне установлен двухцветный руль, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Dolby Atmos с 18 динамиками, магнитные крепления и специальные слоты для зонтов в дверях.

Пассажирское сиденье имеет 12-позиционную электрорегулировку, системы подогрева, вентиляции и 10-точечный массаж. Спинки передних сидений откидываются на 170°, образуя единую плоскость с задним диваном. Для пассажиров заднего ряда есть откидные столики и панорамный люк с механическими солнцезащитными шторками.

Силовая установка и системы автономного вождения

Volkswagen ID. Aura T6 оснащен одним электродвигателем мощностью 170 кВт (231 л.с.) и литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей, емкость которой рассекретят позже. За интеллектуальное управление отвечает система от совместного предприятия Carizon, созданного Volkswagen и Horizon Robotics. Благодаря сенсору LiDAR и чипу Horizon Robotics Journey 6H автомобиль поддерживает функции навигации на автопилоте по шоссе и городского помощника.

Стратегический разворот Volkswagen в сторону китайских цифровых технологий