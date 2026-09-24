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Volkswagen превращает припаркованный автомобиль в игровую приставку: стоит ли платить 149 долларов в год

С 2027 года Volkswagen интегрирует в свои автомобили платформу AirConsole, которая позволит играть в игры на экране мультимедиа с помощью смартфона. Удовольствие не будет бесплатным, ведь по завершении тестового периода за доступ к виртуальным развлечениям придется платить 149 долларов ежегодно.
Владельцы Volkswagen смогут играть в игры в собственном авто за 149 долларов в год

ФОТО: Volkswagen|

Владельцы Volkswagen смогут играть в игры на экране собственного авто

Данила Северенчук
logo24 сентября, 15:00
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Как сообщает издание Carscoops, германский бренд станет первым массовым автопроизводителем в США, который предложит такую опцию. Нововведение появится на шести моделях, среди которых кроссоверы Atlas и Tiguan, хэтчбеки Golf GTI и Golf R, а также электрический минивэн ID. Buzz.

Схема подключения максимально проста и удобна для водителя. Игрокам достаточно отсканировать QR-код на центральном дисплее, после чего их собственные телефоны превращаются в беспроводные джойстики.

Одновременно играть могут сразу несколько пассажиров, идеально подходящих для семейных поездок. Однако производитель строго отмечает безопасность: система активируется исключительно тогда, когда машина надежно припаркована.

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Тетрис с логотипами и цена вопроса

На старте пользователям предложат 20 популярных игр, включая хитовые Tetris, UNO Car Party! и PAC-MAN. Интересно, что разработчики добавили фирменный стиль: в том же Пак-Мне традиционные бонусы заменили на логотипы и культовые машины Volkswagen, а фоновая подсветка салона умеет реагировать на события на экране.

Сама по себе AirConsole не является базовой функцией, а входит в платный пакет In-Vehicle Premium. Покупатели бензиновых моделей получат три месяца бесплатного доступа, в то время как владельцам электрического ID. Buzz подарят круглый год.

В дальнейшем подписка потянет на 149 долларов в год, хотя она также включает в себя точку доступа Wi-Fi и премиальную навигацию. Адекватен ли это прайс, зависит от вашего образа жизни: для родителей, ожидающих детей по тренировке, или владельцев электрокаров на зарядке, такая встроенная консоль станет отличным способом убить время.

Что было известно раньше?

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