Volkswagen хотел установить бензиновый двигатель в ID Buzz, но не нашел, куда именно

Об этом сообщил генеральный директор подразделения VW Commercial Vehicles Штефан Меха в беседе с изданием Go Auto. По его словам, короткая передняя часть и платформа MEB, разработанная исключительно для полностью электрических моделей, вообще не оставляют свободного места для размещения бензинового двигателя. Попытка интегрировать такой силовой агрегат потребовала бы полной переработки силовой структуры кузова, что оказалось экономически нецелесообразным.

По итогам 2025 года Volkswagen реализовал 60 700 экземпляров ID. Buzz по всему миру, что вдвое превышает показатели 2024 года, при этом на рынок Северной Америки пришлось лишь 6140 автомобилей. В связи с этим компания решила полностью пропустить 2026 модельный год в США, чтобы распродать дилерские остатки. Электромобиль вернется на американский рынок в 2027 году с незначительными обновлениями и дополнительной кемперской комплектацией.

Новая универсальная платформа Space для линейки коммерческих автомобилей

Стефан Меха также рассказал о планах по преодолению дорогостоящей фрагментации платформ в сегменте легких коммерческих автомобилей. В настоящее время коммерческое подразделение бренда использует сразу четыре различные архитектуры:

MQB служит основой для Caddy и Multivan T7 ;

и ; MEB используется для электромобиля ID. Buzz;

Совместная с Ford платформа применяется для Transporter T7 и Ford Transit Custom ;

и ; Отдельная рамная архитектура: разработана для большого фургона Crafter .

Чтобы существенно оптимизировать затраты на исследования, разработку и производство, Volkswagen проведет масштабную переориентацию своего завода в Ганновере. Следующее поколение коммерческих автомобилей перейдет на единую мультиэнергетическую платформу под названием Space. Она станет основой для будущих моделей Caddy, Multivan и Transporter, а также обеспечит унифицированные компоненты для следующего Crafter.

Volkswagen Crafter

Изначально архитектура Space разрабатывалась как чисто электрическая, однако более медленные темпы перехода коммерческих клиентов на электромобили заставили инженеров адаптировать ее и под гибридные силовые установки. Это позволит избежать штрафов за превышение средних выбросов углерода в Европе.

Расширение линейки электрических фургонов Volkswagen

До появления новой архитектуры Space компания Volkswagen Commercial Vehicles планирует расширить текущий ассортимент электрических коммерческих моделей наряду с ID. Buzz и e-Transporter: