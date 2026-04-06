Volkswagen снова смотрит в сторону пикапов: рынок США "не дает покоя"

В США уже много лет доминируют такие модели, как Ford F-150 и Chevrolet Silverado, которые стабильно возглавляют рейтинги продаж, отмечает Auto24. Именно поэтому все больше производителей пытаются получить свою долю этого рынка.

Читайте также: Volkswagen не откажется от седанов и хэтчбеков: "это сердцебиение бренда"

Даже те бренды, которые традиционно не ассоциировались с пикапами, сейчас активно рассматривают возможность входа в сегмент. На этом фоне слова руководства Volkswagen выглядят вполне логично: игнорировать такой большой и прибыльный сегмент просто невозможно.

Какой формат пикапа рассматривает Volkswagen

По словам Грюнера, компания изучает различные варианты – от компактных пикапов B- и C-сегментов до более крупных моделей. Наиболее вероятным сценарием выглядит создание пикапа с несущим кузовом на базе платформы MQB, которая уже широко используется в модельном ряду бренда, пишет Motor1.

Такой подход позволит значительно снизить затраты на разработку и быстрее вывести модель на рынок. К тому же он хорошо подходит для городских и универсальных пикапов, подобных Ford Maverick или Hyundai Santa Cruz. В то же время в компании не исключают и классический рамный вариант, который лучше подходит для бездорожья и тяжелых условий эксплуатации. Окончательное решение будет зависеть от того, какую именно роль новый пикап должен выполнять в модельной линейке.

Прошлые концепты и будущие планы

Идея пикапа для Volkswagen не нова. Ранее бренд уже демонстрировал несколько концептов, в частности Tarok и Atlas Tanoak, которые показывали потенциальное направление развития. Кроме того, компания уже имеет опыт в этом сегменте благодаря глобальной модели Volkswagen Amarok, которая продается на других рынках. Ожидается, что если новый пикап таки получит “зеленый свет”, его могут производить на заводе в Чаттануге, чтобы избежать высоких импортных тарифов и сделать модель более конкурентной по цене.

ДВС, гибриды или электричество

Что касается силовых установок, вероятнее всего, будущий пикап получит хорошо знакомый 2,0-литровый турбомотор серии EA888, возможно, в сочетании с гибридной системой. Это позволит найти баланс между экономичностью, производительностью и соответствием современным экологическим стандартам. В то же время в долгосрочной перспективе не исключено и появление полностью электрической версии, учитывая глобальный курс компании на электрификацию.

Также интересно: Volkswagen готовит новый электрокроссовер: новый ID.Aura заметили без камуфляжа

Вернется ли Volkswagen в сегмент пикапов США

Хотя официального подтверждения запуска проекта пока нет, риторика руководства четко указывает: Volkswagen серьезно рассматривает это направление. Учитывая растущую конкуренцию и спрос, появление нового пикапа от Volkswagen выглядит не вопросом “или”, а скорее “когда”.