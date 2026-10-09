Volkswagen срочно отзывает более 22 тысяч ID4 из-за риска пожара: что надо знать владельцам

Как сообщает специализированное издание InsideEVs, компания Volkswagen начала масштабную кампанию по отзыву 22 524 электрических кроссоверов ID.4 на территории США. Согласно официальным документам, представленным в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной такого радикального шага стала потенциальная угроза самовозгорания высоковольтных батарей.

В чем проблема

Проблема оказалась настолько серьезной, что к моменту разработки окончательного технического решения автопроизводитель упорно рекомендует владельцам не заряжать свои машины более 80 процентов. Инженеры бренда отмечают, что термические инциденты случаются именно при превышении этого порога заряда.

Хотя под отзыв попали автомобили 2023-2026 модельных лет, выпущенные в период с 1 января 2023 по 1 февраля 2025 года, в Volkswagen успокаивают: по их оценкам, реальный дефект имеют лишь 0,1 процента отозванных машин, то есть около 22 единиц.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Суть дефекта кроется в явлении, которое на техническом языке называется "термическим разгоном". Это опасная цепная реакция, когда перегрев или короткое замыкание в одной ячейке аккумулятора провоцирует стремительный перегрев соседних, что приводит к масштабному пожару всего блока.

"Точная первопричина пока неизвестна, однако в определенных высоковольтных батареях среди указанной популяции транспортных средств специфические профили зарядки в сочетании с уровнем заряда более 80 процентов могут спровоцировать термическое распространение внутри батареи",– говорится в официальном отчете VW.



Автомобиль не советуют заряжать выше 80%. Фото: VW

Как обнаружили проблему?

Хронология выявления проблемы, которую реконструировали журналисты The EV Report да Electrek, показывает, что первые тревожные колокольчики появились еще 17 июня 2026 года. Тогда при мониторинге инженеры заметили аномалии, связанные с сопротивлением изоляции и показателями быстрой зарядки постоянным током (DC).

Риск пожара резко возрастает при частом использовании мощных терминалов быстрой зарядки. После масштабного внутреннего расследования 21 сентября комитет по безопасности обратился к поставщику за разъяснениями, а уже 23 сентября 2026 г. руководство приняло окончательное решение о запуске добровольной кампании отзыва. Основанием стали 22 реальных жалобы от американских клиентов на подобные инциденты, зафиксированные с 18 января 2024 года по 7 августа 2026 года.

Важный нюанс для украинских автомобилистов, часто рассматривающих покупку подержанных электрокаров: эта проблема имеет четкую географическую и производственную привязку. Дефектные высоковольтные батареи снабжались компанией SK Battery America Inc., завод которой расположен в городе Коммерс, штат Джорджия. Финальная уборка этих машин происходила на предприятии Volkswagen Chattanooga Assembly Plant в Теннесси. Отзыв, полученный внутренним кодом 93EX и NHTSA 26V-630, относится исключительно к трем серийным номерам аккумуляторных блоков: 11K.915.599.A, 11K.915.599.D и 11K.915.592.D. Авто24 недавно писали, как проверить, подлежит ли ваш автомобиль отзыву.

Это означает, что модели ID.4, которые массово импортируются в Украину с европейского или китайского рынков, или оснащенные батареями от LG Chem, пока не имеют подтвержденных проблем такого характера. Так что владельцам "серых" европейцев или "китайцев" пока можно выдохнуть с облегчением, хотя базовые правила безопасной зарядки никто не отменял.

Пока инженеры ломают голову над постоянным решением, дилеры, получившие официальное уведомление 6 октября, готовятся к временным мерам. Одним из таких шагов станут обычные предупредительные наклейки. Их разместят на приборной панели и под лючком зарядного порта, чтобы физически напоминать водителям о пределе в 80 процентов. Это не шутка, а вполне серьезный юридический и физический предохранитель.

Кроме того, компания планирует использовать современные технологии: "В зависимости от конфигурации транспортного средства и подключения к сети некоторые автомобили могут быть настроены на ограничение максимального состояния заряда высоковольтной батареи до 80 процентов",– заявили в VW, намекая на быстрое беспроводное обновление программного обеспечения (OTA).

Что было известно раньше?

Стоит напомнить, что для Volkswagen это уже не первая серьезная головная боль с батареями в текущем году. Как отмечают аналитики Morningstar / Dow Jones, В начале 2026 года немецкий бренд уже отозвал почти 100 тысяч электромобилей по всему миру.

Тогда кампании 93EW и 93EA касались смещения электродов в модулях того же производителя SK On и необходимости установки софта для самодиагностики разряда. Новая волна временных писем-сообщений начнет поступать американским владельцам с 27 ноября, когда им подробно разъяснят все текущие риски.