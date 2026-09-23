Volkswagen Tiguan 2010 с пробегом 45 тысяч километров продают в Харькове: какая цена

Volkswagen Tiguan 2010
В Харькове продают Volkswagen Tiguan в 2010 году с заявленным пробегом всего 45 тыс. км. Кроссовер первого поколения оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом 4Motion.
За автомобиль на AUTO.RIA просят $12 500 или около 560 750 грн. по сегодняшнему курсу. Об этом пишет topgir.com.ua.
Volkswagen Tiguan сохранил заводское покрытие
На продажу представлен красный Volkswagen Tiguan первого поколения. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с., работающим в паре с механической коробкой передач.
Кроссовер имеет систему полного привода 4Motion
По словам продавца, автомобиль не попадал в ДТП и сохранил заводское лакокрасочное покрытие. Также отмечается, что все узлы и агрегаты работают исправно, а сам автомобиль полностью обслужен.
Салон Volkswagen Tiguan, по описанию владельца, чистый и ухоженный. Кроссовер эксплуатировали бережно, а в дополнительных вложениях он пока не нуждается.
Три владельца и цена Tiguan
Согласно объявлению, Volkswagen Tiguan имеет трех владельцев. Последняя регистрационная операция состоялась 1 сентября 2021 – автомобиль перерегистрировали на нового владельца по договору, заключенному в сервисном центре.
За Tiguan 2010 года с заявленным пробегом 45 тыс. км, продавец просит $12 500 (560 750 грн). Также владелец готов рассмотреть обмен автомобиля.