Volkswagen Tiguan 2010 с пробегом 45 тысяч километров продают в Харькове: какая цена

В Харькове продают Volkswagen Tiguan в 2010 году с заявленным пробегом всего 45 тыс. км. Кроссовер первого поколения оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

За автомобиль на AUTO.RIA просят $12 500 или около 560 750 грн. по сегодняшнему курсу. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Volkswagen Tiguan сохранил заводское покрытие

На продажу представлен красный Volkswagen Tiguan первого поколения. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с., работающим в паре с механической коробкой передач.

Кроссовер имеет систему полного привода 4Motion

По словам продавца, автомобиль не попадал в ДТП и сохранил заводское лакокрасочное покрытие. Также отмечается, что все узлы и агрегаты работают исправно, а сам автомобиль полностью обслужен.

Салон Volkswagen Tiguan, по описанию владельца, чистый и ухоженный. Кроссовер эксплуатировали бережно, а в дополнительных вложениях он пока не нуждается.

Три владельца и цена Tiguan

Согласно объявлению, Volkswagen Tiguan имеет трех владельцев. Последняя регистрационная операция состоялась 1 сентября 2021 – автомобиль перерегистрировали на нового владельца по договору, заключенному в сервисном центре.

За Tiguan 2010 года с заявленным пробегом 45 тыс. км, продавец просит $12 500 (560 750 грн). Также владелец готов рассмотреть обмен автомобиля.