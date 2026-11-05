Volkswagen Touareg за 3,5 миллиона гривен стоял заведенный: его похитил 18-летний парень

О необычном похищении сообщил Отдел коммуникации полиции Киева. По данным правоохранителей, событие произошло около 04:30 на парковке возле одного из столичных автосалонов. Работники готовили Volkswagen Touareg к демонстрации потенциальным покупателям и на время оставили автомобиль открытым с запущенным двигателем.

Touareg фактически был готов к поездке

Именно в этот момент рядом проходил 18-летний житель Винницы, который, по информации полиции, приехал в Киев на заработки.

Увидев автомобиль с работающим двигателем, он сел за руль и уехал. Никакой сложной схемы похищения правоохранители в сообщении не описывают: внедорожник уже был заведен, а дверь оставалась открытой.

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Интересно, что современный Touareg относится далеко не к бюджетным Volkswagen. Auto24 во время тест-драйва рестайлингового Volkswagen Touareg отмечал, что цены хорошо оснащенных официальных версий начинались от трех миллионов гривен.

По дороге еще и подобрал друзей

На этом история стала еще более странной. По дороге водитель подобрал двух несовершеннолетних товарищей.

Но далекого путешествия на премиальном кроссовере не получилось. По данным полиции, Touareg преодолел всего около 500 метров, после чего парень остановился, оставил автомобиль на обочине и ушел.

Если просто поделить заявленную стоимость машины на длину этой поездки, выходит почти 7000 грн. стоимости автомобиля на каждый преодоленный метр. Конечно, это лишь шутливая арифметика, но она хорошо передает масштаб разницы между ценой внедорожника и продолжительностью тест-драйва.

Автомобиль быстро нашли

Полицейские разыскали оставленный Volkswagen и вернули его сотрудникам автосалона.

Местонахождение самого водителя устанавливали оперативники управления уголовного розыска столичного главка вместе с сотрудниками Оболонского управления полиции и специалистами криминального анализа. В конце концов 18-летний подозреваемый был задержан.

Подобные короткие поездки на чужих машинах в столице уже встречались. Auto24 недавно рассказывал о похищенной Skoda, водитель которой пытался скрыться от столичных патрульных. Тогда история окончилась преследованием и сразу несколькими административными материалами.

В 500 метрах на Touareg может грозить до 12 лет

Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили парню о подозрении по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

По сообщению полиции, санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Для угона автомобиля не всегда нужны сложные устройства

На фоне современных историй о ретрансляторах сигналов ключей, программаторах и электронном изломе этот случай выглядит почти анекдотично. Машина просто стояла открытой и заведенной.

Впрочем, нестандартные способы завладения дорогими автомобилями в Киеве случались и раньше. Auto24 писал о Porsche Cayman, который злоумышленник забрал с помощью обычного эвакуатора, представившись владельцем машины.

А в противном случае столичные патрульные после погони задержали водителя похищенной Mazda, в салоне которой нашли номерные знаки и принадлежности, которые, вероятно, могли использоваться для завладения автомобилями.

Самый дорогой "тест-драйв" длился всего 500 метров

В этот раз история оказалась гораздо проще. Работники автосалона оставили подготовленный к демонстрации Volkswagen с запущенным двигателем, случайный прохожий решил воспользоваться возможностью, а примерно через полкилометра поездка уже закончилась.

Внедорожник стоимостью почти 3,5 млн грн вернулся в автосалон, а для 18-летнего водителя эти 500 метров теперь могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем любой счет за аренду автомобиля.