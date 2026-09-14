Volkswagen установил три мировых рекорда: новый электромобиль поражает своей экономичностью

Об этом Volkswagen сообщил в рамках презентации Mission Efficiency. В компании отмечают, что это не просто лабораторный эксперимент: прототип создан на серийной платформе MEB+ и использует силовую установку от нового Volkswagen ID. Поло.

Volkswagen сделал ставку на аэродинамику

Mission Efficiency смотрится необычно даже на фоне современных электромобилей. Кузов напоминает каплю, передняя часть имеет минимальную площадь, колеса частично закрыты, а днище полностью облицовано защитными панелями.

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В результате коэффициент аэродинамического сопротивления Cd составляет всего 0,158. Volkswagen называет это новым рекордом среди автомобилей, допущенных к эксплуатации на дорогах.

Для сравнения, новый Volkswagen ID. Polo уже демонстрирует ставку марки на максимально эффективные компактные электромобили. Именно его серийные компоненты послужили основой рекордного прототипа.

Аэродинамика особенно важна на высокой скорости. По данным Volkswagen, после 80 км/ч Mission Efficiency потребляет более чем на 30% меньше энергии, чем стандартный ID. Поло. На скорости 140 км/ч прототип требует примерно столько энергии, сколько обычный ID. Polo при 100 км/ч.

Три рекорда Volkswagen

Первый рекорд касается именно аэродинамики. Cd 0,158 является самым лучшим показателем для сертифицированного дорожного автомобиля.

Второй был установлен во время так называемого "идеального заезда". Автомобиль двигался с постоянной скоростью 68 км/ч без подъема, а кондиционер и другие второстепенные потребители энергии были выключены. В таких условиях Mission Efficiency показал всего 6,48 кВтч на 100 км.

Третий результат еще более интересен, ведь его получили уже не в лабораторных условиях.

Почти 1280 км на одном заряде с одной остановкой

Volkswagen провел официально задокументированный заезд от центра разработки в Вольфсбурге через Познань и чешский Оломоуц в Вену.

Общая протяженность маршрута составила 1278,36 км. Средняя скорость была 67,72 км/ч, а максимальная – 138 км/ч.

Автомобиль потратил в среднем 7,51 кВтч на 100 км с учетом потерь при зарядке. Если считать только энергию, израсходованную непосредственно на движение, показатель составил 6,89 кВтч на 100 км.

Самое интересное, что батарею емкостью 54,9 кВтч заряжали только один раз. По прибытии в Вену автомобиль еще показывал запас хода 164 км.

Для понимания масштаба результата достаточно упомянуть, что реальная эффективность электромобиля сильно зависит от скорости. Auto24 раньше проверял, как темп движения влияет на расходы Volkswagen ID.4 на трассе, и разница между спокойной и быстрой ездой оказалась очень заметной.

Здесь нет экзотической силовой установки

Volkswagen специально подчеркивает, что Mission Efficiency не создавали с помощью дорогостоящих технологий, доступных только для экспериментальных автомобилей.

Прототип использует 99-киловаттный электромотор мощностью 135 лошадиных сил и высоковольтную батарею от серийного ID. Поло. Машина построена на платформе MEB+ с передним приводом.

Это принципиально важный момент. Volkswagen хочет показать, что рекордную эффективность можно достичь не с помощью супердорогих аккумуляторов или экзотической силовой установки, а благодаря правильному сочетанию уже доступных технологий.

Именно поэтому Mission Efficiency является демонстрацией того, какими могут стать будущие серийные электромобили Volkswagen.

Кузов максимально "заточен" под экономию

Mission Efficiency имеет длину 4,775 метра и высоту всего 1,392 метра. В салоне установлено четыре сиденья по схеме 2+2, а багажник имеет объем 481 литр.

Кузов совмещает элементы конструкции ID. Polo с алюминиевым силовым каркасом и деталями из углепластика и арамидного композита. Это позволило снизить массу без отказа от необходимой жесткости.

Задние сиденья при этом рассчитаны преимущественно на пассажиров ростом примерно до 1,6 метра. То есть перед нами не совсем практичный семейный автомобиль в обычном понимании, а технологический прототип, на котором Volkswagen проверяет пределы эффективности.

Даже колеса сделали частью аэродинамики

Volkswagen обратил особое внимание на колеса. По данным компании, именно они могут отвечать за 25-30% аэродинамического сопротивления автомобиля.

Поэтому инженеры максимально приблизили колесные арки к шинам, чтобы уменьшить завихрение воздуха. Внутри колеса установили специальные запатентованные дефлекторы, которые не дают воздуху проникать внутрь дисков.

Снаружи использовали плоские колпаки с оптимизированной формой. Все это работает на одну цель – заставить воздух максимально легко обтекать автомобиль.

Для электромобиля это имеет прямую связь с запасом хода. Чем меньше энергии тратится на преодоление сопротивления воздуха и качения, тем меньше батареи для той же дистанции.

Volkswagen создал даже специальные шины

Наряду с Continental Volkswagen разработал специальные шины на основе EcoContact 7.

Их сопротивление качению составляет 4,9 кг на тонну. По данным производителя, это примерно на 25% ниже порогового значения высочайшего класса A по европейской маркировке шин. Инженеры оптимизировали боковины и состав протектора, чтобы снизить потери энергии во время движения.

То есть, Volkswagen работал не только над кузовом. В Mission Efficiency практически каждая деталь должна выполнять одну функцию – помогать автомобилю двигаться с минимальными энергетическими потерями.

Солнечные панели прибавляют до 30 км в день

Еще одна интересная технология прототипа – солнечные элементы.

Фотогальванические панели встроены в стеклянную крышу и крышку багажника. Их максимальная мощность составляет 370 Вт. Производитель утверждает, что в зависимости от времени года, региона и погоды они могут наращивать реальный запас хода до 30 км в день.

Для повседневного автомобиля это не заменит зарядную станцию, но для машины, которая уже потребляет менее 7 кВтч на 100 км, даже небольшое количество солнечной энергии становится ощутимым.

Внутри тоже все ради экономии

Volkswagen не забыл о массе салона. Здесь использованы облегченные материалы, часть традиционного оборудования вообще убрали.

Вместо штатной мультимедийной системы предусмотрен принцип "Bring your own device", то есть смартфон или водительский планшет фактически выполняет роль дисплея информационно-развлекательной системы. Отдельной акустической системы также нет – ее заменяет портативная Bluetooth-колонка.

На практике серийный автомобиль вряд ли получит столь аскетичный салон. Но этот подход хорошо демонстрирует логику проекта: каждый лишний килограмм тоже влияет на потребление энергии.

Еще один шаг – новая тормозная система

На передней оси Mission Efficiency использует знакомую конструкцию MacPherson и гидравлический тормоз от ID. Поло.

А вот на задней оси Volkswagen установил электромеханический тормоз. Оно уменьшает механические потери, сокращает количество трубопроводов и тормозной жидкости, а также помогает более точно распределять тормозное усилие.

Кроме того, система улучшает рекуперацию, то есть позволяет более эффективно возвращать энергию во время замедления обратно в батарею.

Станет ли Mission Efficiency серийным Volkswagen?

Пока Volkswagen не объявлял Mission Efficiency как будущую серийную модель. Это прототип, предназначенный для демонстрации возможностей современных технологий.

Впрочем, его значение может быть гораздо больше, чем кажется. Компания прямо говорит, что использует серийные технологии ID. Polo и ID. Cross, а значит, полученные решения потенциально могут перейти на другие модели марки.

Интересно, что Volkswagen ID. Cross уже стал серийным электрическим кроссовером, а ID. Polo постепенно расширяет модельную линейку бренда.

Потому главная ценность Mission Efficiency не в том, что Volkswagen создал еще один необычный концепт. Немцы показали, как далеко можно зайти в оптимизации обычного электромобиля, если одновременно работать с аэродинамикой, массой, шинами, рекуперацией и силовой установкой.

И результат действительно впечатляет: 6,89 кВтч на 100 км в реальном заезде без учета потерь зарядки. Для электромобиля это уже не просто экономичность, а демонстрация того, что в будущем большой запас хода можно получать не только за счет установки огромной батареи.