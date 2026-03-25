Volkswagen может перепрофилировать автозавод для производства оружия: идут переговоры с Rafael

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen хотел бы иметь возможность переоборудовать завод в Оснабрюке, Германия, с производства автомобилей на производство компонентов для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом событии одновременно сообщили несколько ведущих мировых СМИ, среди которых Euronews, Financial Times, Reuters. Однако это пока лишь неприкрытые намерения.

Перепрофилирование завода лучше закрытия

Мотивация понятна: VW находится в поиске будущего решения для завода, поскольку его нынешняя производственная деятельность скоро завершится. Уже заявлено, что предприятие со штатом 2300 работников прекратит производство кабриолета T-Roc в 2027 году.

Поэтому прекращение производства создает значительный вызов для Volkswagen, который должен решить вопрос будущего завода и дальнейшей занятости своих работников. В рамках этого компания рассматривает несколько альтернатив, одна из которых, как сообщается, включает партнерство с представителями сектора безопасности.

Ничего удивительного в том нет. Редакция Авто24 писала еще год назад, что ведущий европейский производитель автомобилей для гражданского сектора Volkswagen готовится в рамках усилий Европы по перевооружению развернуть выпуск продукции для армии.

Пока вероятность мала, но процесс пошел

Подробностей мало, но известно то, что VW и Rafael изучают возможность переоборудования завода на производство компонентов для "Железного купола", включая тяжелые грузовики, транспортирующие ракеты системы, а также пусковые установки и генераторы электроэнергии. Сами снаряды/ракеты он не будет производить.

В главном офисе Volkswagen не скрывают, что продолжают изучать различные решения для завода. Продолжаются переговоры с различными участниками рынка, но до окончательного решения дело еще не дошло.

"Компания продолжает сотрудничать с оборонными компаниями для разработки решения по обеспечению дальнейшей работы завода или его перепрофилирования. Volkswagen открыт для сотрудничества в сфере безопасности, даже если она остается осторожной в отношении непосредственного производства оружия, – отметил генеральный директор Volkswagen Оливер Блум

Без комментариев из Бундесвера

В Rafael и Министерство обороны Германии эти сообщения не прокомментировали и отказались предоставить любые дополнительные подробности о возможности такого сотрудничества.

Однако Volkswagen не будет производить сами ракеты-перехватчики, о чем было сказано в комментариях Euronews относительно производства оружия.

Автопроизводители могут пойти курсом на милитаризацию

К этому уже идет. Еще в январе французский производитель автомобилей Renault объявил, что будет производить беспилотники для Украины и Франции, что стало его первым шагом в оборонную промышленность со времен Второй мировой войны.

Согласно сообщению французского отраслевого издания L'Usine Nouvelle, Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard по 10-летнему контракту на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Беспилотники будут похожи на популярные иранские беспилотники Shahed, говорится в сообщении.