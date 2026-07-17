Volkswagen выводит на рынок доступную версию электромобиля ID. Polo с компактной батареей: какова цена

По словам Volkswagen, эта модификация разработана специально для городского трафика и ежедневных поездок на работу. Новый ID.Polo уже продемонстрировал высокий рыночный потенциал: за несколько недель концерн получил 25 000 заказов на эту модель.

Ориентация на низкие расходы и быструю зарядку

Модификация с батареей емкостью 37 кВт-ч ориентирована на рациональных покупателей, стремящихся минимизировать расходы. Благодаря более низкой начальной стоимости и эффективной работе силовой установки электромобиль обеспечивает низкие эксплуатационные расходы при повседневном использовании. Запас хода модели в рамках цикла WLTP составляет до 334 километров, чего вполне достаточно для повседневных городских маршрутов.

Покупателям предлагаются версии с электродвигателями мощностью 85 кВт (116 л.с.) или 99 кВт (135 лошадиных сил). Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен функцией быстрой зарядки постоянным током мощностью до 90 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80% примерно за 23 минуты на общественных станциях быстрой зарядки.

Комплектации

Для нового электрического хэтчбека предусмотрены три фирменных уровня оснащения:

Trend – стартовая версия, которая по умолчанию предлагает светодиодные фары с функцией автоматического управления дальним светом, цифровую приборную панель с 10-дюймовым экраном и мультимедийную систему Innovision с 13-дюймовым дисплеем. Также в стандартную комплектацию входят руль из экокожи, автоматический кондиционер и комплекс безопасности, включающий ассистенты контроля слепых зон, удержания в полосе движения и систему экстренной остановки.

Версия Life – которая дополнительно комплектуется адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, а также ассистентом движения на перекрестках. Зеркало заднего вида получило функцию автоматического затемнения, а наружные зеркала – электропривод складывания и память настроек. В салоне появляются голосовое управление, поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, индукционная зарядка для смартфонов и багажник с регулируемым полом.

Style – флагманская комплектация, которая отличается использованием передовой матричной оптики IQ.LIGHT LED с интегрированной светодиодной полосой, задними трехмерными фонарями и подсвеченными логотипами спереди и сзади. Салон отделан высококачественными материалами и оснащен спортивными сиденьями повышенного комфорта с подогревом. Среди других опций – подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, контурная подсветка салона, которая теперь распространяется на панели передних дверей и способна визуально предупреждать о приближении других участников движения перед открытием дверей.

Премиальные опции для компактного сегмента

Несмотря на компактный класс, для ID. Polo предложено уникальное для этого сегмента дополнительное оборудование. Клиенты могут заказать премиальную акустическую систему Harman Kardon мощностью 425 Вт с десятью динамиками (включая центральный динамик для четкой передачи голоса и сабвуфер), а также большую панорамную стеклянную крышу.

Кроме того, доступны передние сиденья с 12-позиционной электрорегулировкой и встроенной функцией пневматического массажа с тремя программами работы, а водительское сиденье дополнительно оснащено функцией сохранения индивидуальных параметров регулировки.

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