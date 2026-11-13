Volkswagen зажег новый кроссовер T-Roc R с мотором от Golf R

Как сообщает Motor1, на свежих шпионских и официальных фотографиях прототип модели 2027 года кичится агрессивным кузовным обвесом и сразу четырьмя патрубками выхлопной системы. Премьера горячей новинки от спортивного подразделения R должна пройти уже в конце этого месяца.

Базовый T-Roc нового поколения вышел на европейский рынок еще в конце 2025 года. Автомобиль построили на современной архитектуре MQB evo, которую он делит с обновленным хэтчбеком Golf. Именно эта родственная платформа и открыла инженерам путь к созданию полноценной заряженной версии.

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Судя по опубликованным кадрам, кроссовер получил заметно более широкие колесные арки и массивные 19-дюймовые диски. Однако главным маркером подлинного характера машины стал переделанный задний бампер с двумя парами выхлопных труб. Немцы никогда не ставят такой выхлоп на спокойные семейные автомобили, поэтому это прямой намек на серьезную динамику.

Что скрывается под капотом

Хотя официальных технических характеристик еще нет, профильные журналисты уверены, что T-Roc R позаимствует силовую установку у актуального Golf R. Речь идет о 2,0-литровом турбированном двигателе серии EA888, работающем в паре с системой полного привода.

Если этот агрегат будет перенесен без изменений, кроссовер будет выдавать около 328 лошадиных сил и более 420 Нм крутящего момента. Также из-за жестких экологических норм инженеры могут добавить 48-вольтовую мягкую гибридную систему. Однако главная интрига сейчас состоит в другом.

Инсайдеры предполагают, что этот T-Roc R может стать последней новой моделью Volkswagen с буквой R и классическим двигателем внутреннего сгорания. Далее спортивное подразделение бренда планирует полностью перевести свои горячие хэтчбеки и кроссоверы на электрическую архитектуру, хотя точных сроков трансформации компания пока не называет.