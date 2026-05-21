Volvo больше не производит ДВС, хотя большинство ее авто до сих пор потребляют бензин

Об этом заявил главный инженер Volvo Андерс Белл. По его словам, двигатели внутреннего сгорания "больше не являются ключевой технологией" для компании. Речь о дизельных моторах не идет, поскольку последний дизельный автомобиль Volvo сошел с конвейера в начале 2024 года.

Об этом явлении в автоиндустрии мира пишет CarBuzz, ссылаясь на слова главного инженера и технический директора Volvo Андерса Белла во время тест-драйва нового полностью электрического кроссовера EX60 2027 года.

Читайте также В Украине начал продаваться новый электрокроссовер Volvo EX30 по интересной цене

Электромобили не вытянули продажи

В 2025 году Volvo продала 710 тысяч автомобилей – это на 7% меньше, чем годом ранее. Больше всего просели продажи именно электромобилей.

В Европе реализация электрокаров Volvo упала на 22%, до 103 тысяч машин. Всего за год компания продала 151 830 электромобилей, тогда как авто с ДВС и гибридными установками разошлись тиражом более 558 тысяч единиц.

Таким образом, модели с двигателями внутреннего сгорания обеспечили почти 79% всех продаж бренда.

Читайте также Для электромобилей Volvo в Украине сервис включен в стоимость

От полной электрификации уже отказались

Еще несколько лет назад Volvo обещала к 2030 году полностью перейти на электромобили. Однако теперь компания фактически признала, что без ДВС-технологий не обойтись.

Новый руководитель бренда Хокан Самуэльссон уже заявил о необходимости нового поколения плагин-гибридов и продолжении использования ДВС в ближайшие годы.

Двигатели теперь будут закупаться

После закрытия собственного производства Volvo придется покупать силовые агрегаты у партнеров. Наиболее вероятным поставщиком называют компанию Horse Powertrain, частично связанную с китайской Geely – владельцем Volvo.

Horse уже поставляет двигатели Mercedes-Benz и другим автопроизводителям.

Читайте также Компания Volvo сбросила с 30-метровой высоты несколько новых авто: причина

Китайский фактор усиливается

Ставка на полную электрификацию оказалась особенно проблемной на китайском рынке, где местные производители активно вытесняют европейские бренды более дешевыми электромобилями.

На этом фоне Volvo все больше зависит от китайских технологий и партнеров не только в сегменте электрокаров, но и в сфере традиционных силовых установок. Фактически компания оказалась в ситуации, когда сама больше не производит ключевой компонент для большинства своих автомобилей.