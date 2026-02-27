Volvo EX30 получил минимальный ценник, но потерял 45% мощности

Как сообщает Auto24, теперь базовая версия EX30 для Европы оснащается электродвигателем мощностью 110 кВт (148 л.с.). Для сравнения, стандартная одномоторная версия развивает 268 л.с., а двухмоторная - 422 лошадиные силы.

Новый базовый вариант доступен с двумя аккумуляторами: емкостью 51 кВт-ч с запасом хода до 339 км по циклу WLTP, или на 69 кВт-ч, что обеспечивает до 476 километров. Таким образом, покупатели получают более доступную точку входа в модельный ряд без изменения габаритов или оснащения.

EX30 теперь может питать электроприборы

Volvo также заявляет, что EX30 аппаратно совместим с функцией Vehicle-to-Load (V2L). С помощью специального адаптера автомобиль сможет питать внешние устройства. Функция будет внедряться постепенно на отдельных рынках. Важно, что как V2L, так и новый интерфейс пользователя поступят через беспроводное обновление уже этим летом. Кроме того, мультимедийная система получила переработанное меню настроек и настраиваемую панель контента.

Black Edition: больше черного стиля

Отдельное внимание привлекает новая версия Black Edition. Она доступна в цветах Onyx Black, Vapour Grey и Crystal White, но все хромированные элементы, а также 19-дюймовые легкосплавные диски, логотипы и декоративные элементы заменены глянцево-черными. В салоне используется обивка Nordico с контрастной строчкой и темным льняным декором. Также появилась новая светлая тема интерьера Harvest из переработанного текстиля и светлыми вставками.

Производство переехало в Европу

Чтобы избежать импортных пошлин ЕС на китайские электромобили, Volvo перенесла производство EX30 для европейского рынка из Китая в Бельгию. Цены на обновленную линейку будут объявлены позже, но появление менее мощной версии прямо указывает на стремление сделать модель доступной на фоне жесткой конкуренции в сегменте компактных электрокроссоверов.

Что это означает для рынка

Новый базовый EX30 делает ставку не на максимальную динамику, а на оптимальный баланс цены и запаса хода. Для городских условий 148 л.с. более чем достаточно, а запас хода до 476 км выглядит конкурентным показателем. Volvo продолжает расширять возможности своего самого маленького електрокросовера не меняя концепцию, но добавляя вариативности и функционала.