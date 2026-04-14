Volvo FH получила в два раза больший пробег: сколько теперь будет ехать на одной зарядке

Предыдущая версия FH Electric, ограничена пробегом около 300 км на одной зарядке, за несколько лет осталась самым популярным электрогрузовиком в Европе. Теперь производитель делает ставку на новые технологии и больший выбор конфигураций.

Обновленная модель получила сразу две версии силовой установки. Новые электрогрузовики Volvo выходят на рынок уже в этом году. Ожидается, что увеличенный запас хода и быстрая зарядка могут серьезно усилить конкуренцию в сегменте дальнобойных перевозок.

" Мы действительно совершенствуем наше предложение, добавляем передовой электрогрузовик с запасом хода до 700 км. Это означает, что мы можем полностью удовлетворить бизнес-потребление наших клиентов. Мы твердо уверены, что электромобили обеспечат значительную часть мировых грузовых перевозок в будущем, – говорит президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Универсальная версия

Оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 731 л.с. и новой 8-ступенчатой коробкой передач. Максимальный запас хода – до 470 км, а зарядка мощностью 350 кВт позволяет добавить 100 км примерно за 20 минут.



Доступны различные конфигурации – от магистральных до строительных, с использованием вариантов для автопоездов массой до 65 тонн.

Зарядка 8 аккумуляторов от 20% до 80% занимает примерно 50 минут – практически установленный период отдыха для водителей грузовиков. Грузовики Volvo

Дальнобойная версия FH Aero

Создана специально для магистральных перевозок. Она имеет два двигателя на задней оси (623 л.с.) и 6-ступенчатую трансмиссию без карданного вала. Это позволило установить более крупный аккумулятор и довести запас хода до 700 км.

Быстрая зарядка мощностью до 700 кВт обеспечивает пополнение запаса на 100 км всего за 10 минут.

Особенности и ограничения