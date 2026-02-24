Volvo отзывает более 40 тысяч популярных электромобилей EX30 из-за риска пожара

По данным Reuters, отзыв охватывает 40 323 автомобиля различных рынков, сообщает Auto24. Ожидается, что расходы на устранение проблемы могут составить около 195 млн долларов.

Причина отзыва - аккумуляторные модули

В рамках сервисной кампании дилеры будут заменять модули в высоковольтных аккумуляторных батареях. Сообщается, что проблемные элементы были изготовлены совместным предприятием Geely и Sunwoda. Официальные технические детали неисправности не раскрываются. В то же время производитель признает, что риск связан с работой батареи при высоком уровне заряда.

Временные рекомендации для владельцев

До проведения ремонта владельцам рекомендуют ограничить заряд аккумулятора до 70 %. Такой уровень, по оценкам компании, снижает вероятность перегрева батареи. В качестве дополнительной меры предосторожности водителям советуют парковать автомобиль на открытом пространстве, подальше от зданий и других транспортных средств.

Предыдущие инциденты и возможная связь

В начале года компания уже проводила меньше отзыва этой модели из-за риска короткого замыкания в батарее, вызванного отклонением в производственном процессе. Тогда проблема могла вызвать перегрев элементов питания. Пока не подтверждено, связаны ли обе сервисные кампании между собой, однако новый отзыв может стать одним из самых дорогих для бренда в сегменте электромобилей.

Популярность модели обернулась вызовом

EX30 позиционируется как самый доступный электромобиль бренда и пользуется высоким спросом на глобальном рынке. Именно значительные объемы продаж сделали сервисную кампанию столь масштабной и финансово ощутимой. Несмотря на ситуацию, производитель заявляет, что решение уже найдено, а новые аккумуляторные элементы должны устранить риск в будущем.