Volvo планирует заработать миллиарды на беспилотных грузовиках, но это будет не в Европе

Во время встречи с инвесторами в Швеции компания представила планы развития подразделения Volvo Autonomous Solutions, которое делает ставку прежде всего на рынок США. Наибольший потенциал для беспилотного транспорта Volvo видит в Техасе и Аризоне, где автономные грузовики уже осуществляют коммерческие перевозки.

Как пишет 40ton.net со ссылкой на собственные источники, компания также ожидает дальнейшего расширения таких проектов в других штатах, в частности в Калифорнии.

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Ставка на VNL Autonomous

Основой стратегии станет модель VNL Autonomous, созданная в сотрудничестве с Aurora. Её малосерийное производство стартовало в прошлом году на американском заводе Volvo.

До сих пор все машины работали с водителями-страховщиками в кабине, однако с начала 2027 года компания планирует перейти к полностью беспилотной эксплуатации. К концу 2027 года парк таких тягачей может превысить 300 единиц.

Новые грузовики ориентированы на крупных логистических операторов. Благодаря отсутствию ограничений по рабочему времени водителя они смогут работать практически круглосуточно, повышая эффективность перевозок.

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Ожидания не слишком туманны

Volvo Autonomous Solutions планирует не только поставлять технику, но и самостоятельно управлять её эксплуатацией и сервисным обслуживанием. По оценкам компании, только в течение первых пяти лет это направление способно принести почти 3 млрд долларов дохода.

Семь тягачей Volvo FH16 650 с системой автопилотирования Autona/earth работают в карьере с 2019 года круглосуточно без выходных и требуют от людей лишь регламентного технического обслуживания и заправки. Фото: Volvo

В Volvo убеждены, что модель «транспорт как услуга» поможет ускорить внедрение автономных перевозок. Клиенты получат доступ к технологии без значительных начальных инвестиций, а также смогут передать производителю часть операционной и регуляторной ответственности.

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В Европе пока тупцуют на месте

На родине Volvo уже развивает проект FH Autonomy, однако из-за действующих законодательных ограничений его применение пока сосредоточено на горнодобывающей (см. видео ниже) и строительной отраслях. Дальше процесс не пошел.



Евросоюз пока ещё работает над допуском автономных грузовиков к движению по дорогам общего пользования. Однако перспектива этого процесса пока не очень обнадёживает – в Европе еще боятся беспилотных грузовиков.