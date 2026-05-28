Волынь снова "погорела" на гуманитарных авто: область может стать всекраинским лидером автоконтрабанды

По версии следствия, группа местных жителей оформляла транспорт якобы для нужд ВСУ и благотворительных организаций, однако такое фиксировалось на бумаге для таможни, потому что намерение было другое.

По данным Бюро экономической безопасности Волыни, незаконная схема действовала по меньшей мере с 2024 года.

О подозрении сообщено пяти лицам, среди которых – трое вероятных участников организованной группы. Не исключено, что дело в дальнейшем квалифицируют как деятельность организованной преступной группировки.

Что происходило на самом деле

Фигуранты действовали по классической схеме. Они покупали автомобили в странах ЕС, после чего завозили их в Украину по упрощенной процедуре как гуманитарную помощь для военных.

В дальнейшем машины ремонтировали, подыскивали покупателей и продавали за наличные. В материалах производства говорится о почти полтора десятка реализованных автомобилей общей стоимостью около 3 млн грн.

Работала группа профессионально, здесь даже собственные делопроизводители и "паспортисты" были. Фото: БЭБ Волыни

Следствие также установило, что двое пособников помогали оформлять документы с ложными данными о гуманитарном назначении транспорта и способствовали его перемещению через границу.



Что дал обыск

Во время обысков правоохранители изъяли документы благотворительных организаций, декларации о гуманитарной помощи, акты приема-передачи, номерные знаки, мобильные телефоны, черновые записи, наличные и автомобили, ввезенные как "помощь для ВСУ".

Также изъято десять транспортных средств на территории автостоянки и по месту жительства фигурантов.

Что инкриминируют

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 3 ст. 201-4 УК Украины – контрабанда подакцизных товаров и транспортных средств под видом гуманитарной помощи. Помощникам, которые занимались делопроизводством, инкриминируют ч. 2 этой же статьи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.