Воровали эвакуатором прямо с парковки: в группе варшавских похитителей был украинец

В результате спецоперации задержаны семь человек и изъяты 25 автомобилей общей стоимостью почти полтора миллиона злотых, которые готовили к перепродаже с перебитыми номерами.

Как сообщает издание The Warsaw, расследование началось с дерзкого преступления в районе Вилянул, где злоумышленники даже не пытались сломать авто за 105 тысяч злотых. Машину просто погрузили на эвакуатор и вывезли в неизвестном направлении.

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Куда и к кому привели следы

Полицейские отследили маршрут грузовика по камерам видеонаблюдения, что привело их к большому участку в городке Зеленка. Когда эвакуатор уезжал с территории, его остановили для проверки.

В кабине находились четверо мужчин в возрасте от 34 до 42 лет. Среди задержанных оказались гражданин Украины и поляк, уже находившийся в розыске за предыдущие преступления.

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На самой территории правоохранители обнаружили свежеугнанную машину, наполовину разобранный автомобиль за 92 тысячи злотых и транспортное средство, которое разыскивали службы Нидерландов.

Еще один автомобиль стоял с полностью вырезанными местами под заводские номера, а рядом лежало профессиональное оборудование для взлома электронных замков. Осмотр места продолжался несколько часов с участием криминалистов и экспертов.

" Злоумышленники подделывали VIN-коды и заводские документы, чтобы снова выставить украденные автомобили на продажу,– отметили следователи.

В одну корзину все яйца не собирают

Собранные улики вывели полицию на второй участок, где задержали еще трех фигурантов и нашли кучу автозапчастей.

В общей сложности по двум адресам конфисковали одну Audi и 24 Toyota, которые сейчас находятся на штрафплощадках.