Восемь премьер за один день: в Китае автомобили перестают быть новинками уже через несколько месяцев

Как пишет Carscoops со ссылкой на Nikkei Asia, исполнительный вице-президент BYD Хэ Чжицзи сообщил, что за первые пять месяцев года китайские производители представили 542 модели. В среднем это около 3,6 автомобиля каждый день, а в отдельные дни темп был еще выше.

Один автомобиль могут разрабатывать годами, а внимания хватает на три месяца

Именно это несоответствие и начинает беспокоить руководителей китайских компаний. По словам Хэ Чжицзи, разработка одной новой модели может занять несколько лет и стоить около 1 млрд юаней, примерно 149 млн долларов. После премьеры автомобиль получает короткий всплеск внимания и продаж, но из-за непрерывного потока конкурентных новинок этот эффект может не продержаться даже трех месяцев.

Для производителя это означает очень короткий период, за который нужно вернуть значительную часть инвестиций в разработку, маркетинг и запуск производства.

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Авто24 уже писал о ценовой войне на китайском авторынке, где конкуренция заставляет компании не только постоянно обновлять модельные ряды, но и агрессивно снижать цены.

В Китае уже появился "сумасшедший четверг"

Показателен стал 16 июля, который в местной автомобильной индустрии уже назвали "Crazy Thursday".

В тот день по меньшей мере восемь автопроизводителей одновременно представили новые машины. Для покупателя это значит огромный выбор, но для самих брендов каждая последующая премьера отбирает внимание у предыдущей.

В результате производители оказываются в ловушке: если они замедлят темп, конкуренты быстро займут информационное пространство, но если продолжат запускать модели с такой же скоростью, жизненный цикл каждой новинки еще больше сократится.

Поэтому китайский рынок все меньше напоминает классический автомобильный бизнес, где одна модель могла оставаться актуальной пять-семь лет с одним рестайлингом посреди цикла.

Внутренний спрос уже не успевает за предложением

Проблема усугубляется тем, что внутренний китайский рынок уже не растет так быстро, как несколько лет назад.

По данным Carscoops, общие продажи автомобилей сократились на 21%, а сегмент так называемых new energy vehicles, куда входят электромобили и плагин-гибриды, просел на 13%. Одной из причин стали изменения налоговых стимулов.

При этом экспорт китайских автомобилей продолжает быстро увеличиваться, поэтому для многих производителей внешние рынки становятся способом компенсировать более слабый домашний спрос.

Эта тенденция хорошо видна и в Украине. Авто24 писал, что во втором квартале 2026 почти каждый шестой новый импортированный автомобиль был изготовлен в Китае.. За три месяца украинцы зарегистрировали 2596 новых легковушек китайского производства.

Даже BYD начал терять продажи

Наиболее показательна ситуация у BYD, который несколько лет являлся одним из главных символов китайского автомобильного бума.

За первое полугодие 2026 г. продажи компании, по данным источника, сократились на 16%. Это первое падение за первые шесть месяцев года для BYD за последние шесть лет.

Проблемы и конкуренты. Seres Group ожидает чистый убыток, а прибыль Great Wall за первое полугодие может упасть примерно на 60%.

При этом сам BYD продолжает быстро расширять модельные семейства и снижать цены. Недавно Авто24 рассказывал о новой более дешевой версии BYD Leopard 3, которая появилась только спустя несколько месяцев после запуска предыдущих модификаций.

Именно такая скорость и создает для покупателя дополнительный риск: автомобиль, который сегодня выглядит самым новым, уже через полгода может получить более дешевую, более мощную или более технологичную альтернативу тому же бренду.

Почему китайцы выпускают столько машин

Долгое время стратегия была логична. Китайский рынок быстро рос, электромобили занимали все большую долю, а новые бренды имели возможность отбирать клиентов у традиционных производителей.

Теперь ситуация меняется. Как отметил глава Nio Уильям Ли, у многих китайских семей автомобиль уже есть, поэтому рынок постепенно переходит от модели постоянного наращивания объемов в борьбу за замену уже имеющихся машин.

Иными словами, количество потенциальных покупателей больше не увеличивается такими же темпами, а количество моделей продолжает взрывно расти.

Это значит, что новая модель все чаще не создает нового покупателя, а просто перетягивает его от другого автомобиля, нередко даже внутри того же концерна.

Для украинского покупателя это имеет практическое значение

В Украине проблема слишком быстрого обновления китайских моделей особенно заметна из-за“ серый” импорт.

Авто24 раньше анализировал, какие китайские бренды имеют в Украине официальную поддержку, а с которыми следует быть осторожнее. Для покупателя важна не только сама машина, но и то, кто обеспечит запчасти, программное обновление и ремонт через несколько лет.

Когда производитель за короткий период сменяет несколько поколений электроники, батарей, мультимедийных систем или даже платформ, поддерживать старые версии становится сложнее.

Поэтому скорость китайского автопрома имеет две стороны. Покупатель получает новейшие технологии и конкурентные цены, но одновременно растет риск быстрого морального старения конкретной модели.

В Украине китайские авто тоже меняются очень быстро

По итогам первого полугодия 2026 года в Украину ввезли 5891 легковой автомобиль китайского производства. Самыми популярными моделями стали BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, BYD Song L, Zeekr 001 и Chery Tiggo 4. Авто24 публиковал подробную статистику этого сегмента.

Уже в июле состав лидеров стал меняться: рядом с BYD и Zeekr в верхней части рейтинга появились Volkswagen ID.UNYX и Jetour X50. Авто24 писал о июльском рейтинге автомобилей китайского производства.

Для рынка, где одна модель может за несколько месяцев получить новую батарею, другой запас хода, более дешевую комплектацию или преемника, такая ротация уже становится нормой.

Китайский автопром может перейти к консолидации

Сами руководители китайских компаний все чаще признают, что нынешний темп не может сохраняться бесконечно.

Вероятный следующий этап– сокращение количества брендов, моделей и запусков, а также объединение более слабых компаний вокруг крупных групп. При этом сильнейшие производители вряд ли добровольно замедлятся первыми, пока конкуренты продолжают выпускать новинки.

Поэтому 542 модели за пять месяцев могут оказаться не признаком бесконечной силы китайского автопрома, а пиком периода, когда отрасль росла быстрее, чем сам рынок был способен поглотить.

Для покупателя это означает простую вещь: в Китае недостаточно смотреть только на характеристики и цену автомобиля на момент покупки. Не менее важно оценить, останется ли конкретная модель поддерживаемой и ликвидной через три-пять лет, когда вокруг нее уже успеют появиться десятки более новых конкурентов.