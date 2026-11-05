Воздушная тревога как повод для обмана: МВД раскрыло новые дерзкие уловки автомошенников

По информации Главного сервисного центра МВД, аферисты активно применяют методы социальной инженерии в сфере предоставления автомобильных услуг. Преступники выдают себя за официальных работников, страховщиков или банковских клерков, используя настоящие логотипы учреждений для восхищения глаз.

Особенно циничным стал прием с воздушными тревогами. Мошенники убеждают клиентов, что из-за постоянных сирен государственные сервисы не работают или сильно задерживаются, поэтому предлагают решить вопрос альтернативным путем за дополнительную плату.

На самом деле сервисные центры МВД продолжают работать, а небольшая часть из них предоставляет услуги непосредственно в укрытиях во время опасности.– Правоохранители. Хотя определенные задержки возможны, никаких легальных ускорителей вне официальной процедуры официально не существует. Однако деятельность“ бегунков” очень распространена.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как работают популярные схемы обмана

При поиске машины в интернете главной наживкой становится аномально низкая цена. Продавец начинает торопить покупателя, рассказывая о очереди из желающих, и требует срочно сбросить предоплату на карту, подкрепляя свои слова фотографиями чужих документов.

Если вы продаете авто, вор может притвориться заинтересованным клиентом и предложить провести расчет через неизвестный посторонний сервис. Для этого он отправляет фишинговую ссылку, где нужно ввести реквизиты вашей карты, CVV-код и пароль с SMS, после чего счет мгновенно опустошается.

Еще одна классическая ловушка– предложение оформить водительское удостоверение без обучения в автошколе и скучных экзаменов. Доверчивым гражданам обещают сделать все дистанционно, но после перевода средств они либо получают дешевый кусок пластика, либо жулик просто исчезает с их персональными данными.



Социальная инженерия в автомобильной сфере: как мошенники манипулируют на воздушных тревогах и злоупотребляют доверием граждан / Источник: hsc.gov.ua

Базовые правила безопасности для водителей

Чтобы не подарить свои кровные аферистам, эксперты советуют никогда не торопиться с оплатой под психологическим давлением. Всегда самостоятельно проверяйте информацию через официальные контакты компаний, а не по тем номерам, которые вам диктует подозрительный собеседник.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам PIN-коды, пароли в онлайн-банкинг или предоставлять удаленный доступ к своему смартфону. Все легальные операции по перерегистрации транспорта или обмена прав следует проводить исключительно в стенах МВД или через государственное приложение Действие.

Напомним, ранее мы писали о том, что попытки схитрить с документами часто оканчиваются криминалом. Недавно в сервисных центрах обнаружили сразу троих водителей с купленными в интернете бланками, что обернулось для них серьезными штрафами и даже ограничением свободы.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские вожди нередко сами отдают свои данные в руки преступников. Выкладывая фотографии новых прав или свидетельств о регистрации в соцсети, водители позволяют аферистам использовать открытые VIN-коды для создания авто-двойников и других людей.