Воздушная тревога как повод для обмана: МВД раскрыло новые дерзкие уловки автомошенников

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Тревога как повод для обмана: МВД
По информации Главного сервисного центра МВД, аферисты активно применяют методы социальной инженерии в сфере предоставления автомобильных услуг. Преступники выдают себя за официальных работников, страховщиков или банковских клерков, используя настоящие логотипы учреждений для восхищения глаз.
Особенно циничным стал прием с воздушными тревогами. Мошенники убеждают клиентов, что из-за постоянных сирен государственные сервисы не работают или сильно задерживаются, поэтому предлагают решить вопрос альтернативным путем за дополнительную плату.
На самом деле сервисные центры МВД продолжают работать, а небольшая часть из них предоставляет услуги непосредственно в укрытиях во время опасности.– Правоохранители. Хотя определенные задержки возможны, никаких легальных ускорителей вне официальной процедуры официально не существует. Однако деятельность“ бегунков” очень распространена.
Как работают популярные схемы обмана
При поиске машины в интернете главной наживкой становится аномально низкая цена. Продавец начинает торопить покупателя, рассказывая о очереди из желающих, и требует срочно сбросить предоплату на карту, подкрепляя свои слова фотографиями чужих документов.
Если вы продаете авто, вор может притвориться заинтересованным клиентом и предложить провести расчет через неизвестный посторонний сервис. Для этого он отправляет фишинговую ссылку, где нужно ввести реквизиты вашей карты, CVV-код и пароль с SMS, после чего счет мгновенно опустошается.
Еще одна классическая ловушка– предложение оформить водительское удостоверение без обучения в автошколе и скучных экзаменов. Доверчивым гражданам обещают сделать все дистанционно, но после перевода средств они либо получают дешевый кусок пластика, либо жулик просто исчезает с их персональными данными.
Социальная инженерия в автомобильной сфере: как мошенники манипулируют на воздушных тревогах и злоупотребляют доверием граждан / Источник: hsc.gov.ua
Базовые правила безопасности для водителей
Чтобы не подарить свои кровные аферистам, эксперты советуют никогда не торопиться с оплатой под психологическим давлением. Всегда самостоятельно проверяйте информацию через официальные контакты компаний, а не по тем номерам, которые вам диктует подозрительный собеседник.
Категорически запрещено передавать посторонним лицам PIN-коды, пароли в онлайн-банкинг или предоставлять удаленный доступ к своему смартфону. Все легальные операции по перерегистрации транспорта или обмена прав следует проводить исключительно в стенах МВД или через государственное приложение Действие.
Напомним, ранее мы писали о том, что попытки схитрить с документами часто оканчиваются криминалом. Недавно в сервисных центрах обнаружили сразу троих водителей с купленными в интернете бланками, что обернулось для них серьезными штрафами и даже ограничением свободы.
Также, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские вожди нередко сами отдают свои данные в руки преступников. Выкладывая фотографии новых прав или свидетельств о регистрации в соцсети, водители позволяют аферистам использовать открытые VIN-коды для создания авто-двойников и других людей.