Вождение мопедов может быть разрешено при наличии водительских прав любой категории

Зарегистрирована петиция о внесении изменений в законодательство, которые предоставят водителям, имеющим удостоверение категории “В” и непрерывный стаж вождения более 5 лет, право на управление мототранспортом категории А1 (мотоциклы и скутеры с рабочим объемом двигателя до 200 куб. см или электродвигателем мощностью до 3 кВт) без необходимости сдачи дополнительных теоретических и практических экзаменов.

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Европейский опыт

Подобная практика успешно применяется во многих странах Европейского Союза, в частности в Польше, Испании, Италии, Франции и Португалии. Водители, имеющие категорию В и соответствующий стаж вождения, получают право управлять маломощными мотоциклами без прохождения полной процедуры получения новой категории.

Внедрение аналогичного механизма в Украине будет способствовать гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами и практиками. Кроме того, переход водителей на легкий мототранспорт значительно снизит нагрузку на дороги в крупных городах и частично решит проблему с парковочными местами.

Еще один “бонус” — снижение зависимости от импорта топлива. Легкий мототранспорт потребляет значительно меньше топлива, что будет способствовать нормализации экспортно-импортного баланса.

Достаточный уровень подготовки водителей

Водители, имеющие более 5 лет практического опыта управления транспортными средствами, уже обладают:

глубокими знаниями Правил дорожного движения;

навыками прогнозирования дорожной ситуации;

опытом взаимодействия с другими участниками дорожного движения;

пониманием принципов безопасного управления транспортными средствами.

Поэтому необходимость повторного изучения теории и сдачи экзаменов для управления маломощным мототранспортом является чрезмерным административным требованием.

Обязательные водительские удостоверения на мопеды (скутеры) в Украине официально ввели с 1 января 2010 года. Как показывает официальная статистика аварийности, , никакого влияния на безопасность дорожного движения такое решение не оказало. До 2010 года управлять транспортными средствами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров можно было без водительского удостоверения. Регистрировать такой транспорт также не требовалось.

Цифровизация государственных услуг

После достижения водителем необходимого стажа право на управление мототранспортом должно автоматически отображаться в приложении “, на сайте” и в других государственных электронных реестрах.

Это позволит реализовать механизм без дополнительной нагрузки на сервисные центры МВД и без лишних бюрократических процедур для граждан.

Снижение коррупционных рисков

Водителям должно быть предоставлено право по собственному желанию обратиться в любой сервисный центр МВД для получения нового физического водительского удостоверения с внесением соответствующей категории.

Оплата такой административной услуги обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет и минимизирует коррупционные риски, связанные с получением категорий А1 и А.

Что предлагается сейчас

Введение упрощенного доступа к управлению мототранспортом должно сопровождаться обязательным соблюдением действующих требований законодательства:

обязательная государственная регистрация транспортного средства;

наличие действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

обязательное использование защитного шлема водителем и пассажиром;

полная ответственность за нарушение Правил дорожного движения на общих основаниях.

Экономический и социальный эффект

Реализация этой инициативы: