Возле Бучи земля так засорена взрывчаткой, что даже машина разминирования едва справляется с 2 гектарами в день

Главная цель спасателей – вернуть земли к безопасному использованию и создать условия для возобновления работы местных фермеров. Об этом говорится в официальном релизе ГУ ГСЧС в Киевской области.

Эта территория во времена боев и оккупации 2022 года сильно засорена взрывчатыми предметами. Именно поэтому специалисты пиротехнической службы здесь работают без спешки, тщательной санации подвергается каждый квадратный метр территории.

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"Змей" на службе у спасателей

Чтобы ускорить процесс и минимизировать риски для личного состава, при обследовании полей и лесов активно применяют роботизированную технику. Хотя в релизах ведомства марку машины официально не указывают, на обнародованных фото и видео четко видно комплекс "Змей", созданный украинской компанией Rovertech.

Этот малогабаритный аппарат помогает оперативно проводить проверку местности, обезвреживать ловушки и расчищать проходы для людей.



На что этот робот-сапер способен

Комплекс наземной роботизированной очистки (КНРО) "Змей" уже не раз доказывал свою результативность на подобных операциях. Мощная и компактная машина разминирования чрезвычайно выносливая.

Оператор управляет машиной разминирования удаленно, сведя к минимуму риски. Фото: ГСЧС

При массе в 950 кг и габаритах 2770 х 1600 х 850 мм комплекс демонстрирует высокую эффективность в поле, обеспечивая практическую скорость разминирования от 2 до 2,5 гектара за одни сутки.

При этом аппарат устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и способен без потери функциональности выдерживать детонации противотанковых мин.

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Робот эффективно активирует и обезвреживает противотанковые мины типа ТМ-62, противопехотные мины ПНМ-2, ПНМ-4 и ПМФ, а также срывает проволочные растяжки с минами. Кроме того, мощности его двигателя достаточно даже для эвакуации крупной техники из опасной зоны.



Масштабы разминирования на Киевщине

Работа беспилотных помощников дает ощутимые результаты. Только с начала текущего года саперы на Киевщине уже разминировали более 250 гектаров и обследовали более чем 8,8 тысячи гектаров территорий.

Очищенные земли сразу возвращают к жизни: например, в Тетеревском лесничестве на участках, которые еще недавно были заминированы, уже высаживают новые леса.