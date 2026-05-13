Возможно, единственный в мире: в столицу привезли Mercedes-Benz E320 Cabriolet в уникальном цвете

В Киев прибыл уникальный Mercedes-Benz E320 Cabriolet 1996 года, окрашенный в редкий цвет Designo Grün 252. Об автомобиле сообщили в телеграм-канале AC_Garage News. Этот экземпляр был официальным пресс-каром Mercedes-Benz и использовался для демонстрации возможностей новой на то время программы персонализации Designo.

Не просто W124, а заводской экспонат Designo

Mercedes-Benz W124 сам по себе давно имеет культовый статус. Это один из тех автомобилей, которые создали репутацию производителя очень крепких, продуманных и дорогих в хорошем смысле машин. Но кабриолет на базе W124 - это уже совсем другая история.

Открытая версия E-Class была дорогим и малосерийным автомобилем даже в 1990-х. А этот E320 Cabriolet особенный еще и тем, что относится к первым машинам, выполненных по программе Designo. Ее Daimler-Benz представил в 1995 году на Франкфуртском автосалоне. Суть программы была простой, но очень привлекательной для состоятельных клиентов: можно было заказать почти любой цвет кузова, особую отделку салона и индивидуальные материалы. Ограничением фактически оставались лишь фантазия клиента и бюджет.

Цвет, который делает этот Mercedes уникальным

Главная деталь этого автомобиля - цвет Designo Grün 252. Это глубокий зеленый оттенок, который на классическом кузове W124 выглядит совсем не случайно. Он не кричит о себе, но сразу дает понять: перед нами не обычный E-Class из каталога.

По данным публикаций об этом автомобиле, именно этот Mercedes-Benz E320 Cabriolet считают единственным W124 в таком цвете. Исследователи модели отмечают, что только 11 автомобилей поколения 124 получили заводскую покраску Designo, и все они были кабриолетами. Для 124-го кузова это настоящая экзотика, ведь на более новых Mercedes цвета Designo встречаются заметно чаще.

Салон еще смелее кузова

Если зеленый кузов можно назвать сдержанно эффектным, то салон этого кабриолета уже значительно смелее. Интерьер отделан сочетанием зеленой и черной кожи, а дополняет его темное дерево. Для Mercedes середины 1990-х это очень нетипичная конфигурация, особенно если вспомнить, что большинство W124 тогда заказывали в значительно более консервативных цветах.

Именно в этом и была идея Designo. Mercedes хотел показать, что классический немецкий автомобиль может быть не только строгим, серым или черным, но и индивидуальным. Этот E320 Cabriolet как раз и был демонстрацией того, насколько далеко может зайти заводская персонализация без потери фирменного качества.

Бывший пресс-кар Daimler-Benz

Особая ценность этого кабриолета еще и в его происхождении. По информации Focus и TopGir, автомобиль был заводским пресс-каром Daimler-Benz. Такие машины использовались не как обычные демонстрационные автомобили для дилеров, а как витрина возможностей бренда для журналистов, партнеров и потенциальных клиентов.

Это объясняет смелую конфигурацию. Задачей машины было не просто быть красивой. Она должна была показать, что новая программа Designo действительно открывает для клиентов другой уровень индивидуальности.

Техника классического E320

Под капотом Mercedes-Benz E320 Cabriolet установлен 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 220 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для современного рынка эти цифры уже не кажутся сенсационными, но для середины 1990-х это был очень солидный набор для роскошного кабриолета.

Главное в таком автомобиле не разгон до “сотни”, а ощущения. Длинный капот, рядная “шестерка”, классическая автоматическая трансмиссия, тяжелые двери и мягкая крыша создают именно тот образ Mercedes, который сегодня уже невозможно повторить буквально. Новые автомобили могут быть быстрее, технологичнее и безопаснее, но такое механическое благородство осталось в 1990-х.

Почему Mercedes-Benz E320 Cabriolet – важная находка для Украины