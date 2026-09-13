Возрастной ценз для водителей: пока Европа спорит о правах пенсионеров, 86-летние дальнобойщики работают

Исследование этой темы редакцией Авто24 хоть и не дало однозначного ответа, но показало главное: решение не стоит искать только в паспорте водителя. Ведь возраст и реальное состояние здоровья – далеко не одно и то же.

Одни страны делают ставку на регулярные медицинские проверки, другие вообще не устанавливают особых ограничений по возрасту. А в Италии недавно даже предлагали запретить водителям старше 85 лет выезжать на автомагистрали.

Впрочем, пока одни чиновники думают, как ограничить старших водителей, транспортная отрасль Европы не может обойтись без опытных людей за рулем. Показательный пример – 86-летний немецкий дальнобойщик, продолжающий регулярно работать.

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В Италии хотели ввести три ограничения для водителей 85+

В августе 2026 года в Италии обсуждали новые правила для водителей, возобновляющие удостоверение после 85 лет.

Предлагалось:

запретить ездить по автомагистралям;

не разрешать удаляться от места жительства более чем на 100 км;

установить нулевой допустимый уровень алкоголя за рулем.

Но это было только предложение, а не действующее законодательство. Министерство инфраструктуры и транспорта Италии от этих ограничений отказалось. Власти планируют усилить медицинский контроль за водителями старше 85 лет.

Правительство Джорджи Мэлони не согласилось на ограничение прав пожилых водителей и будет давать разрешение управлять автомобилем даже 100-летним людям, если здоровье и умственные способности для этого подходят. Фото: magnific.com

Итальянская система и так сокращает срок действия удостоверения с возрастом: после 50 лет его возобновляют каждые пять лет, после 70 – каждые три, после 80 – каждые два. Восстановление предусматривает медицинскую проверку пригодности к управлению.

Европа не вводит единого возрастного ценза

Правила разнятся от страны к стране. В Великобритании после 70 лет удостоверения возобновляются каждые три года. В Дании после 70 лет срок действия постепенно сокращается, а после 80 лет составляет один год. В Финляндии возобновление после 70 лет связано с медицинской оценкой.

Франция, Бельгия и Швеция не имеют общего механизма, при котором обычный водитель автоматически проходит специальную проверку только из-за достижения определенного возраста.

То есть европейский подход постепенно сводится к одному вопросу: не сколько человеку лет, а способен ли он безопасно управлять автомобилем.

Весной водительские права Герберта продлили еще на 5 лет – с его здоровьем можно и в космос отправлять. Фото: ndr.de

86-летний немец до сих пор работает дальнобойщиком

Герберту Шталю 86 лет. Он живет недалеко от Бремена и до сих пор работает водителем грузовика. О нем поведал немецкий телеканал NDR.

Шталь работает в семейной транспортной компании Gebrüder Stahl, основанной еще в 1945 году. После того, как он передал руководство бизнесом дочери и племяннику, решил остаться за рулем. Четыре дня в неделю перевозит бытовую технику по Северной Германии.

Врачи не могут найти малейших отклонений в здоровье Герберта, за которыми могли бы запретить садиться за руль 40-тонной фуры. Фото: ndr.de

И здесь есть немаловажная деталь. Немецкое законодательство не говорит: "тебе 86 – ты больше не можешь управлять грузовиком". Для профессиональных водителей действуют регулярные медицинские проверки. Шталь прошел медосмотр и получил продолжение права управлять грузовиком еще на пять лет. То есть потенциально может работать до 90 лет.

Это и показательный пример системы, которая оценивает не цифру в паспорте, а медицинскую и профессиональную пригодность водителя.

77-летняя Рози: "Хочу ездить, пока буду здорова"

История Герберта – не единственная. В Германии есть еще одна показательная история – 76-летней Развития Гельмут-Гамбергер, которую все называют просто Рози.

Рози работает водителем грузовика 45 лет. В феврале 2026-го ей исполнилось 77, но уже на следующее утро она снова села за руль 40-тонного грузовика. Сегодня она работает пять дней в неделю и преимущественно перевозит контейнерные грузы по Германии.

В феврале Развитии Гельмут-Гамбергер исполнится 78 лет и он не планирует покидать любимое дело. Фото: ndr.de

Рози не хочет просто сидеть дома после выхода на пенсию. Она готова продолжать, пока будет разрешать состояние здоровья. Перед съемками NDR она прошла необходимое медицинское освидетельствование, и ее пригодность к управлению подтвердили.

Роге – 77. Герберту – 86. Оба продолжают работать.

Розе за 45 лет возила разные грузы, а сейчас в основном возит рефрижераторные контейнеры с рыбными консервами. Фото: ndr.de

Европа не вводит "пенсионный возраст" за рулем

Есть и экономический довод. По данным IRU, в Европе около 502 тысячи незаполненных вакансий водителей грузовиков, а к 2030 году на пенсию должны выйти еще около 660 500 водителей. В то же время, младшие 25 лет составляют менее 5% европейских водителей грузовиков.

Поэтому массовое изъятие опытных водителей из профессии может создать проблему не только безопасности, но и всей транспортной системы.

Новые правила ЕС не устанавливают возраст, после которого вождение автоматически запрещается. В то же время они предполагают более системную оценку физической и психической пригодности водителей, в частности самооценку состояния здоровья или другие процедуры, определяемые национальными правительствами.

Так что логика постепенно меняется: не "вам 85 – сдайте права", а "покажите, что вы все еще способны безопасно управлять".

А что в США?

Подобные споры по возрастной квалификации водителей ведутся и на других континентах. В США также нет единственного предельного возраста, после которого человек автоматически теряет право управлять автомобилем. Там, прежде всего, оценивают фактическую способность водителя безопасно управлять транспортом – в частности, зрение, скорость реакции и когнитивные функции.

Три года назад мы писали о 83-летнем американском дальнобойщике Бобе Спунере, который 63 года ездил на одном и том же Peterbilt 1960 года выпуска и преодолел на нем около 14 миллионов километров.

Иллюстрация к публикации Авто24 трехлетней давности об одном из самых легендарных дальнобойщиков США Бобе Спунере. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Эту удивительную историю о дальнобойщике прочитали почти 100 тысяч читателей Авто24. Прошло совсем немного времени, и Боб попал в ДТП. По имеющейся информации, он ехал на своем пикапе Chevrolet K1500 Silverado, когда в него врезался магистральный тягач Volvo VNL с полуприцепом. Грузовик на скользкой дороге занесло, он опрокинулся поперек трассы и накрыл пикап.

Авария произошла во время сложных зимних погодных условий – вьюги на трассе I-80 в штате Небраска. Боб Спунер погиб от полученных травм. При этом, по описанию обстоятельств ДТП, причиной аварии стал не возраст Боба: он двигался своей полосой, в то время как водитель грузовика не справился с управлением на скользком покрытии.

Американский подход заключается не в автоматическом запрете управлять автомобилем после определенного возраста, а в дополнительном контроле за состоянием пожилых водителей. Конкретные правила зависят от штата: где-то удостоверение нужно обновлять чаще, в некоторых случаях лично, а также проходить проверку зрения или предоставлять медицинские документы. К примеру, в Техасе водители в возрасте от 85 лет должны восстанавливать права каждые два года.

То есть и в США вопросы решают скорее из-за оценки реальных возможностей водителя, а не просто из-за цифры в паспорте. Если состояние здоровья в этом нуждается, водителю могут установить определенные ограничения – например, разрешить управлять только днем или при использовании очков.

Что в итоге?

Итальянская история показала, как далеко может зайти дискуссия о пожилых водителях. Но радикальные ограничения для 85+ остались только предложением. Германия демонстрирует другой подход: 86-летний водитель может продолжать управлять грузовиком, если проходит необходимые проверки.

" Исследование темы показало, что безопасность на дороге зависит не столько от возрастной цифры в паспорте, сколько от реального состояния и возможностей конкретного водител, – отметили в редакции Авто24

Между тем, Европа пока не поставила точку в этой дискуссии. Но видно, что будущее – не за автоматическим запретом вождения после определенного возраста, а за регулярной проверкой того, способен ли конкретный человек безопасно оставаться за рулем.

Показателен здесь и пример Украины: у нас не существует максимального возраста для управления автомобилем или получения водительского удостоверения. Главное условие – отсутствие медицинских противопоказаний по результатам обязательного медицинского осмотра.

Правда, время от времени появляются предложения сократить срок действия водительских удостоверений для пожилых водителей – например, после 65, 70 или 75 лет. Однако в настоящее время такие возрастные ограничения в Украине не введены.