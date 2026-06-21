Возрождение легендарного имени: как альянс с Nissan может вернуть Mitsubishi Lancer на рынок

Учитывая такие тенденции, эксперты все чаще обсуждают возможность возрождения культового седана Lancer по аналогичной бюджетной схеме. После того, как с американского и глобального рынков окончательно ушел сверхбюджетный хэтчбек Mirage, дилеры Mitsubishi остро почувствовали потребность в легковом автомобиле начального уровня.

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Самым дешевым и быстрым путем для возвращения в этот сегмент является использование готовой компонентной базы альянса, а именно популярного седана Nissan Sentra, который недавно пережил масштабное обновление.

Синергия альянса и технические характеристики потенциального Lancer

Подобный шаг не станет прецедентом для компании, ведь практика переименования уже давно отработана. Например, кроссовер Nissan Rogue Plug-In Hybrid является техническим близнецом модели Mitsubishi Outlander, а в Европе модельный ряд бренда почти полностью состоит из адаптированных французских машин.

Nissan Sentra

Современный Nissan Sentra имеет вполне соответствующие для C-класса габариты: общая длина кузова составляет 4655 мм, а колесная база – 2705 мм. Интересно, что донор от Nissan больше оригинального седана Mitsubishi Lancer десятого поколения, который сняли с конвейера в 2017 году. С технической точки зрения такой автомобиль полностью унаследовал бы существующую архитектуру и силовые агрегаты Nissan.

Под капотом разместился бы надежный 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 151 лошадиная сила. Вся мощность передавалась бы на передние колеса через фирменный бесступенчатый вариатор Xtronic CVT. Чтобы минимизировать производственные затраты, кузовные панели донора оставили бы нетронутыми, ограничившись лишь новой решеткой радиатора с фирменным логотипом и оригинальными легкосплавными дисками.

Возвращение в бюджетный сегмент: главный козырь и дилерский запрос

Появление седана на базе Sentra мгновенно решило бы проблему отсутствия доступных машин в линейке. На рынке США базовая версия Nissan Sentra стартует с отметки 22 600 долларов. Это означает, что новый Lancer мог бы стать самым дешевым автомобилем бренда, расположившись значительно ниже кроссовера Outlander Sport, который стоит от 24 995 долларов.

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition 2015

История присутствия Lancer в США началась в 2001 году, когда он пришел на смену компактному Mirage пятого поколения. На протяжении многих лет базовые переднеприводные версии успешно продавались как неприхотливый повседневный транспорт, тогда как имидж модели держался на спортивных полноприводных модификациях Evolution. Однако из-за глобального смещения потребительского интереса в сторону кроссоверов, выпуск версии Evo прекратили в 2015 году, а через два года история стандартного седана была полностью завершена.

Обратная сторона медали: репутационные риски для легендарного имени