Возвращение легенды из 70-х: Alpine поразила радикальным концептом A310 VISION

Как сообщает официальный прессрелиз Alpine, Новинка создана в честь двойного юбилея: 55-летия четырехцилиндровой версии оригинального A310 и 50-летия модификации с двигателем V6.

Дизайнеры бренда не пытались слепо скопировать классику, а представили, как выглядела бы легенда, если бы ее создавали по современным технологиям.

Габариты концепта поражают своими спортивными пропорциями. Автомобиль построен на новой платформе APP и имеет длину 4,55 метра, ширину более двух метров и высоту всего 1,18 метра, что делает его визуально прижатым к дороге.

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Ретро-футуризм и аэродинамика

Кузов A310 VISION построен на игре контрастов. Светлые алюминиевые панели эффектно сочетаются с черной нижней частью, дизайн которой вдохновлен болидами Формулы-1.

Особого внимания заслуживают оптика и аэродинамические элементы. Впереди инженеры применили эффект "pop-down", когда фары интегрированы в изгиб передней части, а на капоте разместился воздуховод S-duct для лучшего прижимного усилия.

Новая платформа и взгляд в будущее

Концепт базируется на новой архитектуре APP, которая дает разработчикам полную свободу в создании спортивных автомобилей следующего поколения. Эта платформа позволяет экспериментировать с пропорциями, сохраняя при этом практичность. Заглянуть в салон можно через полупрозрачную капсулу кабины.

Там расположены сиденья органической формы, яркие цветные блоки и физические элементы управления, стилизованные под классическую Hi-Fi аппаратуру. Представители компании подчеркивают, что A310 VISION является скорее творческим исследованием наследия марки, чем прямым анонсом серийной модели. Однако именно такие смелые проекты задают вектор развития для будущих спорткаров Alpine, которые мы увидим на дорогах в ближайшие годы.