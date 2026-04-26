Возвращение легенды: Nissan готовит новый рамный внедорожник Terrano для мирового рынка

Ожидается, что серийная версия дебютирует уже в течение следующего года и будет доступна на многих мировых рынках, пишет Carscoops. По предварительным данным, автомобиль базируется на прочном рамном шасси, совместном с пикапом Nissan Frontier Pro PHEV, разработанным в партнерстве с Dongfeng.

Хотя официальные характеристики держатся в секрете, эксперты прогнозируют использование гибридной силовой установки с возможностью подзарядки. Она может иметь 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель и мощный электромотор. Суммарная мощность системы ожидается на уровне 320 кВт (429 л.с.), а крутящий момент достигнет впечатляющих 800 Нм, что обеспечит внедорожнику уверенность на сложном рельефе.

Прочный дизайн и внедорожная подготовка

Дизайн нового Terrano выполнен в подчеркнуто утилитарном и мощном стиле. Высокий клиренс, массивная передняя часть с футуристическими светодиодными фарами и подсвеченным логотипом Nissan создают агрессивный образ. В отличие от спорных экспериментов с электрическим Juke, концепт Terrano получил положительные отзывы за свой классический вид.

Для эксплуатации в экстремальных условиях концепт оснастили полным набором аксессуаров: защитной пластиной под бампером, интегрированными буксировочными крюками и дополнительными освещениями на крыше, силовыми порогами для защиты от скал, квадратными колесными арками в черном защитном пластике и полноразмерным запасным колесом на массивном держателе в задней части.

Место в линейке и перспективы

В глобальной иерархии внедорожников Nissan новый Terrano займет нишу между семейным кроссовером X-Trail (Rogue) и флагманским Patrol. Такое позиционирование делает его идеальным выбором для тех, кто ищет рамный автомобиль, но в более компактном формате, чем Patrol. Кроме Terrano, в Китае также был продемонстрирован второй внедорожник, вдохновленный стилистикой модели NX8.

История названия Terrano