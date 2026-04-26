Укр
Ру

Возвращение легенды: Nissan готовит новый рамный внедорожник Terrano для мирового рынка

Компания Nissan начала масштабное обновление своего модельного ряда, представив на Пекинском автосалоне концепт, который возрождает культовое имя Terrano. Новинка позиционируется как серьезный игрок в сегменте рамных внедорожников и должна стать конкурентом для таких моделей, как Toyota Land Cruiser 250.
Новый рамный Nissan Terrano 2026 – характеристики, дизайн и гибрид PHEV

ФОТО: Carscoops|

Концепт нового Nissan Terrano

Данила Северенчук
26 апреля, 17:30
logo0
logo0 мин

Ожидается, что серийная версия дебютирует уже в течение следующего года и будет доступна на многих мировых рынках, пишет Carscoops. По предварительным данным, автомобиль базируется на прочном рамном шасси, совместном с пикапом Nissan Frontier Pro PHEV, разработанным в партнерстве с Dongfeng.

Хотя официальные характеристики держатся в секрете, эксперты прогнозируют использование гибридной силовой установки с возможностью подзарядки. Она может иметь 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель и мощный электромотор. Суммарная мощность системы ожидается на уровне 320 кВт (429 л.с.), а крутящий момент достигнет впечатляющих 800 Нм, что обеспечит внедорожнику уверенность на сложном рельефе.

Прочный дизайн и внедорожная подготовка

Дизайн нового Terrano выполнен в подчеркнуто утилитарном и мощном стиле. Высокий клиренс, массивная передняя часть с футуристическими светодиодными фарами и подсвеченным логотипом Nissan создают агрессивный образ. В отличие от спорных экспериментов с электрическим Juke, концепт Terrano получил положительные отзывы за свой классический вид.

Для эксплуатации в экстремальных условиях концепт оснастили полным набором аксессуаров: защитной пластиной под бампером, интегрированными буксировочными крюками и дополнительными освещениями на крыше, силовыми порогами для защиты от скал, квадратными колесными арками в черном защитном пластике и полноразмерным запасным колесом на массивном держателе в задней части.

Место в линейке и перспективы

В глобальной иерархии внедорожников Nissan новый Terrano займет нишу между семейным кроссовером X-Trail (Rogue) и флагманским Patrol. Такое позиционирование делает его идеальным выбором для тех, кто ищет рамный автомобиль, но в более компактном формате, чем Patrol. Кроме Terrano, в Китае также был продемонстрирован второй внедорожник, вдохновленный стилистикой модели NX8.

История названия Terrano

  • Первые генерации Terrano (1985-2006) были настоящими рамными внедорожниками, которые славились своей выносливостью.
  • Все изменилось в 2013 году, когда мир увидел Nissan Terrano созданный на платформе B0 – фактически это был брат-близнец Renault Duster для рынков РФ, Румынии и Индии, имевший иной дизайн и жесткую подвеску. Новый концепт 2026 года возвращает модель к ее истокам.

#Фото #Новости #Aвтоновинки #Nissan #Terrano 2014 #Видео