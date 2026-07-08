Возвращение легенды: Toyota вновь открывает прием заказов на Land Cruiser 70-й серии в Австралии

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Модельный ряд Toyota Land Cruiser 70
Несмотря на то, что история этой линейки восходит к 1980-м годам, эксперты прогнозируют сохранение массового спроса на автомобиль. По словам вице-президента Toyota Australia по продажам, маркетингу и франчайзинговым операциям Джона Паппаса, приостановка заказов в 2025 году была вынужденной мерой, и сейчас компания рада объявить о возобновлении продаж.
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Экологическая модернизация: интеграция системы AdBlue
Наиболее значительные технические изменения обновленного внедорожника коснулись его моторной гаммы. На смену 4,5-литровому турбодизельному двигателю V8, который предлагался до середины 2024 года, пришел современный 2,8-литровый турбодизельный четырехцилиндровый силовой агрегат, заимствованный у модели Hilux. Чтобы обеспечить соответствие этого двигателя строгим австралийским экологическим стандартам Euro 6d, инженеры Toyota интегрировали в конструкцию 20-литровый бак для AdBlue.
Заливной люк для AdBlue расположен на переднем левом крыле в модификациях с двойной кабиной, а в моделях с одинарной кабиной его разместили в пространстве между кабиной и задними колесами. Обновление не повлияло на динамические показатели: мощность 2,8-литрового двигателя составляет 201 к.с., а максимальный крутящий момент достигает 500 Нм.
Изменения в технике
- На начальном этапе возвращения на рынок Land Cruiser 70-й серии предлагается исключительно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Представители австралийского подразделения Toyota отметили, что модификации 78-й серии, шасси 79-й серии с двойной кабиной, а также версии 76-й серии GXL, которые ранее оснащались пятиступенчатой механической трансмиссией, пока остаются недоступными для заказа.
- Производитель не делал официальных заявлений о полную отмену механической коробки передач, что оставляет вероятность ее возвращения в будущем, хотя точные сроки такой модернизации пока не определены.
- Еще одно заметное конструктивное изменение касается культовой модели 78-й серии. Инженеры уменьшили объем ее топливного бака со 180 литров до 130 литров. Такое решение позволило унифицировать показатели емкости топливной системы со всеми другими представителями обновленной 70-й серии.