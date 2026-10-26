Враг сжег автопарк в Славянске: местный перевозчик потерял более 20 газовых автобусов

Как сообщает Главное управления ГСЧС в Донецкой области, вражеский беспилотник атаковал территорию гражданского предприятия. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров, однако из-за постоянной угрозы повторных ударов с воздуха тушение пришлось временно приостановливать.

По информации начальника городской военной администрации Слов'янска Вадима Ляха, этот инцидент стал частью массированного террора города. Кроме автопарка от авиаударов пострадали многоэтажки и местный магазин, а две женщины получили ранения и были госпитализированы. Среди водителей пострадавшх нет.

Официальные источники не называют перевозчика, но мониторинг редакции Авто24 свидетельствует, что уничтоженный транспорт, вероятно, принадлежал местному предприятию Фортуна. По крайней мере, одна из машин среди автобусов на фото зарегистрирована за этой компанией.

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В общей сложности вражеский обстрел превратил в металлолом по меньшей мере 20 единиц пассажирского транспорта, которые ежедневно обслуживали маршруты общества.

Какие именно автобусы потеряли город

Судя по опубликованным фотографиям, основу сгоревшего автопарка составляли автобусы малого класса ПАЗ-32054 СПГ. Это специфическая двухдверная модификация, которая с завода или путем переоборудования адаптирована для работы на сжатом природном газе, то есть метане.

Тушить автобусы пришлось отрывками из-за всяких новых угроз вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Под капотом таких машин обычно стоит 4,7-литровый инжекторный двигатель ОМП, который на газ выдает около 124 лошадиных сил. Обычно такой автобус вмещает до 42 пассажиров.

Пассажирская машина обычно имеет массивную кассету из семи или девяти газовых баллонов. Наличие большого количества метана в баллонах объясняет масштаб и интенсивность пожара после попадания дрона.

Сжатый газ значительно дешевле дизеля, что делало такие автобусы экономически выгодными для перевозчика.

От автобусов остались только обугленные скелеты; транспорт восстановлению не подлежит, пассажирская логистика громады понесла невосполнимую утрату. Фото: мэрия Славянская

Систематические удары по гражданским

Видимо, армия страны-террориста поставила своей целью уничтожить логистику пассажирских и грузовых перевозок всего гражданского сектора Украины. Днем ранее вражеский БпЛА целенаправленно атаковал стоянку грузовых автомобилей в Холодногорском р-не Харькова.

Вспыхнули 4 грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Горели магистральные тягачи, задействованные в гражданской логистике. Фото: ГСЧС