Вражеский дрон оказался в защитной сетке машины эвакуации, как муха в паутине: фото

Свежий пример защиты благодаря такому дополнению в конструкции автомобиля показали спасатели Донецкой области. На ТГ-странице ГСЧС опубликовано несколько фотоснимковв, на которых изображена бронированная эвакуационная машина.

Там хорошо просматривается наваренный поверх стандартного кузова металлический каркас с сеткой и вырванный кусок сетчатого защитного заграждения с остатками вражеского дрона.

Как муха в паутине

FPV-убийца просто не смог преодолеть преграду из сетки, взорвался на подлете во время столкновения и завис остатками в плетении, как зависает муха в паутине.

К счастью, никто внутри эвакуационного салона не пострадал, дополнительная ливрея спасла людей. Пример положительный по добротности сделанной защиты, поучительный относительно безопасности и доказательный для международного трибунала.

"Это очередное доказательство того, что для россиян не существует правил и морали. Атака на эвакуационную группу – это сознательное преступление против человечности, – коротко подытожили инцидент в ГСЧС.

Защита еще раз доказала – пренебрегать безопасностью и надеяться на то, что транспорт гуманитарных миссий не будет целью для врага, просто бессмысленно. Фото: ГСЧС Украины

Эти охотники за спасателями являются военными преступниками

Бронированный автомобиль спасателей группы "Феникс", экипаж которого проводил эвакуацию гражданских жителей в прифронтовой Дружковке, не был военным транспортом, по международным стандартам графических надписей и ярких цветов имел обозначение гуманитарной техники.

Подобную колористику наносят на кареты скорой медицинской помощи, машины пожарно-спасательной службы. Оператор дистанционно управляемого российского FPV-дрона даже на черно-белом мониторе мог отчетливо видеть полосы служб спасения и надписи гуманитарного транспорта, но все-таки направил смертоносное жало в эвакуационную машину.