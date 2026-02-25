Как перевозили 42 спортивные Porsche 911 Cup в США из Германии: секретная миссия

Логистическая операция была мультимодальной – по суше и морю. DSV в этом контракте приобщила к процессу свою глобальную сеть и специализированные логистические решения, что обеспечили высочайшую точность по всей транспортной цепи.

О сложной многоуровневой логистической операции сообщил в коротком релизе медиацентр press.porsche.com. Более подробный рассказ о многоуровневой логистике подал сайт Porsche Motorsport.

По мультимодальной схеме перевозок

В рамках подготовки к новому сезону Porsche Carrera Cup North America логистический оператор организовал транспортировку 42 абсолютно новых гоночных автомобилей Porsche 911 Cup (Type 992.2) из Мойспата в Германии в Соединенные Штаты.

Общее логистическое расстояние составляло около 7 200 километров. Для мультимодальной транспортировки использовался 21 контейнер общим весом более 60 тонн. Транспортные средства перевозились в специально закрытых контейнерах как автомобильными дорогами, так и морскими маршрутами.

Логистическая операция продолжалась почти два месяца. Фото: Porsche Motorsport

DSV забрал новые автомобили Porsche 911 Cup из Германии в декабре, начал процесс их перевозки и уже в январе машины прибыли в США. Распределение машин после растаможки состоялось между командами уже в Соединенных Штатах, а не перед этим, когда автомобили для гонок были еще в пути.

Первые заезды уже состоялись

Новые автомобили Porsche 911 Cup хорошо засветились. Машины впервые вышли на трассу в Северной Америке на официальных тестах серии Porsche Carrera Cup North America. Это произошло на Международном автодроме Себринга 16 и 17 февраля.

Тест стал основой для первых этапов сезона на трассе во Флориде, которые состоятся с 18 по 20 марта, где официально начнется эра 992.2.

Партнерство становится долговременным

Новое соглашение базируется на успешном сотрудничестве между DSV и Porsche Motorsport North America, начавшемся в августе 2023 года.

Автомобильная экспертиза DSV, специализированные команды автоспорта и плавная координация логистики разных часовых поясов между Германией и США стали решающими для расширения.

Весь багаж уместился в 21 контейнер общим весом более 60 тонн Фото: Porsche Motorsport

На этот раз частью партнерства также является комплексное брендирование DSV на всех автомобилях Porsche Carrera Cup North America в течение сезона 2026 года.