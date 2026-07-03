Всю партию автомобилей Toyota Land Cruiser пришлось переделывать в мастерской: известна причина

ФОТО: Вернись живым|
Переработанные внедорожники в фронтальной проекции напоминают Land Cruiser, но и здесь есть немало изменений
Пять внедорожников Toyota Land Cruiser получили новое назначение – отныне это специализированные автомобили для эвакуации раненых из самых опасных участков фронта.
Об этом специализированном транспортном средстве говорится в пресс-релизе благотворительного фонда "Вернись живым".
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Для самых сложных маршрутов
На передовой эвакуационным экипажам часто приходится работать там, где обычных дорог уже нет, а каждая минута может стоить раненому жизни. Именно для таких условий и подготовили эти машины.
После переоборудования внедорожники получили утепленный и герметичный медицинский отсек с системами вентиляции и отопления, дополнительным освещением, автономным питанием и местами для размещения необходимого оборудования.
"Вот такой получился боевой рестайлинг, который соответствует реальным потребностям медиков на фронте. Машины переоборудовали благодаря взносу в размере 5,2 миллиона гривен. Благодарим Вчасно – цифровые сервисы для бизнеса и Коммерческие и государственные закупки Украины – Zakupivli.Pro, – отмечают в БФ «Вернись живым».
Все продумано для работы медиков
Повторять описание Toyota Land Cruiser не будем, поскольку это уже неоднократно редакция Авто24 рассказывала. В зависимости от комплектации автомобили оснащены каталкой или выдвижной платформой для носилок, креплениями для медицинского оборудования и инфузионных систем.
Роскошный внедорожник для путешествий в руках мастеров специализированной мастерской превратился в бронированную фронтовую «скорую» –, медевак получился не хуже заводского исполнения. Фото: «Вернись живым»
Внутри достаточно места, чтобы одновременно эвакуировать одного лежачего и двух сидячих раненых.
Особое внимание уделили удобству работы экипажа: управлять освещением, вентиляцией, отоплением и питанием можно как из салона, так и из кабины водителя. Предусмотрен и режим светомаскировки, который активируется одним нажатием кнопки.
Готовы к бездорожью
Внешне автомобили также претерпели серьезные изменения. Они получили усиленную защиту, силовой багажник, новые колеса для сложного бездорожья и дополнительные системы крепления снаряжения.
"Этот "крузак" преобразился. Заварили окна, защитили задние фары, установили силовой багажник на крышу и металлический бампер под лебедку. А по периметру расположили панели MOLLE – – это универсальная система для крепления разнообразного снаряжения: здесь и лопата, и подкладки под колеса, и все-все, что медикам не нужно внутри. Вместо запаски – лестница, чтобы подниматься на крышу автомобиля. А чтобы двери открывались шире и не мешали при погрузке – переделали и их петли, – отметили в благотворительной организации.
В фонде отмечают, что все пять переоборудованных Toyota Land Cruiser уже в ближайшее время отправятся в Покровский район, где будут помогать боевым медикам быстро эвакуировать раненых и спасать жизни украинских военных.