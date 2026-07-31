ВСУ получили очередную партию боевых квадроциклов в спецверсии ATC Nord 1000

Точное количество переданных машин не раскрывается, говорится обобщенно – о "партии". На сайте производителя именно об этих поставках ничего не сказано, хотя информации о квадроцикле там немало.

Как сообщает Defense Express, квадроцикл уже сертифицирован, имеет VIN-код и поставляется в войска.

Не адаптация, а специальная разработка

Квадроцикл ATC Nord 1000 является первой украинской серийной моделью этого класса, спроектированной изначально с учетом боевого опыта и военных потребностей, а не адаптированной по гражданской технике.

Машина оснащена 976-кубовым двухцилиндровым четырехтактным двигателем V2 мощностью 92 л. с. и крутящим моментом 95 Нм с системой впрыска Bosch. Полный привод дополнен блокировкой переднего дифференциала и регулируемой подвеской.

Разработчики отмечают, что каждый элемент конструкции ATC Nord 1000 соответствует условиям боевого применения. Фото: Ground Force

Двигатель, вариатор и радиатор получили броню, которая частично защищает от стрелкового оружия, осколков и противопехотных мин. Но здесь устойчивого обеспечения не может существовать, все зависит от мощности взрывных устройств или калибра.

Собственная масса квадроцикла составляет 460 кг, а грузоподъемность – 336 кг. Он рассчитан на два человека плюс груз.

" Тяжелый тактический квадроцикл ATC Nord 1000 от Ground Force – это пример глубочайшей милитаризации гражданской платформы под настоящие требования. Сочетание 92-сильного двигателя, повышенной живучести ходовой части и интегрированных решений для светомаски и защиты превращает его из транспортного средства в надежную военную единицу, способную выполнять задачи в экстремальных климатических и ландшафтных условиях, – отмечают разработчики.

Тактическая машина переднего края

Для эксплуатации в боевых условиях ATC Nord 1000 получил немало интересных решений. На машине установлена усиленная откидная грузовая платформа, совместимая со стандартом MOLLE (PALS). Она позволяет перевозить боеприпасы, снаряжение или использовать стандартные армейские ноши для медицинской эвакуации раненых.

Помимо упомянутой блокировки переднего дифференциала, также установлена регулируемая подвеска и электроусилитель руля.

Кроме того, на крепких стальных дисках установлены широкие внедорожные десятислойные грязевые шины с расширенным колеем в 70 мм. Кстати, колеса с широким пятном прилегания к поверхности здесь со вставками Run-Flat. Это улучшает устойчивость машины, уменьшает риск опрокидывания и позволяет продолжать движение даже после повреждения резины.

Высоко расположенный радиатор и шноркель позволяют форсировать водные помехи. Есть и лебедка с усилием 1600 кг. Светомаскировочный режим "Ночь" отключает штатное освещение для скрытого передвижения.