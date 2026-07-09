ВСУ вооружились новым наземным дроном Tanchik Droid 127: что о нем известно и какая статистика миссий НРК

Украинская разработка способна длительное время работать автономно, преодолевать сложное бездорожье, вести разведку и уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника, оставляя оператора в безопасном укрытии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.

Комплекс разработали в украинской компании Overland Defense специально для боевых действий высокой интенсивности. При создании конструкторы использовали опыт эксплуатации как украинских, так и зарубежных наземных роботизированных платформ.

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Какие задачи под силу Tanchik Droid 12.7

Наземный робот-комплекс создан для современной войны. По данным Минобороны, в конструкции реализован ряд новых технических решений, которые должны повысить эффективность работы комплекса и его живучесть на поле боя.

Главное назначение наземного дрона – выполнять самые опасные миссии там, где риск для военных максимален. Управление осуществляется дистанционно через защищенный канал связи.

Комплекс может:

вести наблюдение за полем боя;

проводить разведку;

уничтожать живую силу противника;

поражать небронированную и легкобронированную технику.

Все чаще в зону риска отправляются не люди, а дистанционно управляемые пулеметчики, саперы или разведчики – – наступила эра роботов на войне. Фото: МО Украины

Едет, быстро и далеко

Цифровой индекс в названии модели НРК Tanchik Droid 12.7 указывает на оснащение крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм. В его комплектацию входит Browning M2, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями, огневыми точками и живой силой противника.

В пресс-релизе отмечается и другая специализация наземного робота – скрытое дистанционное наблюдение за полем боя.

О силовом блоке ничего не сказано, как и об аккумуляторной батарее и времени зарядки. Речь идет лишь о запасе хода до 25 км по бездорожью и до 35 км по дорогам с твердым покрытием.

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В зависимости от сезонного типа поверхности, рельефа и других факторов окружающей среды робот способен развивать скорость от 10 до 15 км/ч, а одного заряда хватает на 1 час 40 минут непрерывной работы.

Украинская армия получила уже более тысячи наземных роботов

Роботизированные платформы все активнее используются украинскими военными. По информации Минобороны, через маркетплейс вооружений DOT-Chain Defence Силы обороны уже получили 1 028 наземных роботизированных комплексов различных типов. Общая стоимость закупок превысила 487 млн грн.

Такие машины выполняют разведку, доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых и все чаще берут на себя самые опасные задачи, снижая риски для личного состава.

"Только в течение июня подразделения Сил обороны Украины выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий, – сообщает Минобороны в сегодняшнем релизе.

Использование наземных дронов выросло на 122% с начала года. Каждый месяц этот показатель увеличивался. В первый месяц лета использование НРК выросло на 18,6% по сравнению с маем и на 122% – по сравнению с январем.

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Количественная динамика миссий в первом полугодии:

январь – 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9 072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 676.

В предыдущих пресс-релизах Минобороны отмечалось, что за первое полугодие 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 67 новых образцов наземных роботизированных комплексов.