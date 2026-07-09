ВСУ вооружились новым наземным дроном Tanchik Droid 127: что о нем известно и какая статистика миссий НРК

ФОТО: Министерство обороны Украины|
Наземный роботизированный комплекс Tanchik Droid 12.7 с пулеметным модулем Browning M2
Украинская разработка способна длительное время работать автономно, преодолевать сложное бездорожье, вести разведку и уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника, оставляя оператора в безопасном укрытии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Украины.
Комплекс разработали в украинской компании Overland Defense специально для боевых действий высокой интенсивности. При создании конструкторы использовали опыт эксплуатации как украинских, так и зарубежных наземных роботизированных платформ.
Читайте также Сколько наземных беспилотников отправятся на передовую
Какие задачи под силу Tanchik Droid 12.7
Наземный робот-комплекс создан для современной войны. По данным Минобороны, в конструкции реализован ряд новых технических решений, которые должны повысить эффективность работы комплекса и его живучесть на поле боя.
Главное назначение наземного дрона – выполнять самые опасные миссии там, где риск для военных максимален. Управление осуществляется дистанционно через защищенный канал связи.
Комплекс может:
- вести наблюдение за полем боя;
- проводить разведку;
- уничтожать живую силу противника;
- поражать небронированную и легкобронированную технику.
Все чаще в зону риска отправляются не люди, а дистанционно управляемые пулеметчики, саперы или разведчики – – наступила эра роботов на войне. Фото: МО Украины
Едет, быстро и далеко
Цифровой индекс в названии модели НРК Tanchik Droid 12.7 указывает на оснащение крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм. В его комплектацию входит Browning M2, предназначенный для борьбы с легкобронированными целями, огневыми точками и живой силой противника.
В пресс-релизе отмечается и другая специализация наземного робота – скрытое дистанционное наблюдение за полем боя.
О силовом блоке ничего не сказано, как и об аккумуляторной батарее и времени зарядки. Речь идет лишь о запасе хода до 25 км по бездорожью и до 35 км по дорогам с твердым покрытием.
Читайте также Наземный дрон «Сирко» подобрал по дороге раненого товарища
В зависимости от сезонного типа поверхности, рельефа и других факторов окружающей среды робот способен развивать скорость от 10 до 15 км/ч, а одного заряда хватает на 1 час 40 минут непрерывной работы.
Украинская армия получила уже более тысячи наземных роботов
Роботизированные платформы все активнее используются украинскими военными. По информации Минобороны, через маркетплейс вооружений DOT-Chain Defence Силы обороны уже получили 1 028 наземных роботизированных комплексов различных типов. Общая стоимость закупок превысила 487 млн грн.
Такие машины выполняют разведку, доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых и все чаще берут на себя самые опасные задачи, снижая риски для личного состава.
"Только в течение июня подразделения Сил обороны Украины выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий, – сообщает Минобороны в сегодняшнем релизе.
Использование наземных дронов выросло на 122% с начала года. Каждый месяц этот показатель увеличивался. В первый месяц лета использование НРК выросло на 18,6% по сравнению с маем и на 122% – по сравнению с январем.
Читайте также Для чего на фронте нужен беспилотник с шестью колесами
Количественная динамика миссий в первом полугодии:
- январь – 7 511;
- февраль – 7 960;
- март – 9 072;
- апрель – 11 028;
- май – 14 059;
- июнь – 16 676.
В предыдущих пресс-релизах Минобороны отмечалось, что за первое полугодие 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 67 новых образцов наземных роботизированных комплексов.