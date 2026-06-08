Ввезли для ВСУ, а выставили на продажу: на Закарпатье задержали владельца СТО

По версии следствия, автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ, попадали на территорию СТО и площадки по разборке автомобилей на запчасти в Иршаве. Там их могли готовить к дальнейшей продаже. Предпринимателю уже сообщено о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи.

В ходе досудебного расследования выяснено, что транспортные средства завозили через таможенные посты Закарпатской, Львовской и Волынской таможен как гуманитарную помощь для военных. Однако вместо передачи подразделениям ВСУ автомобили якобы попадали на территорию станции техобслуживания и авторазборки.

Читайте также Афера с "гуманитарной" спецтехникой не прошла

Контрольные закупки

В рамках документирования дела правоохранители провели несколько контрольных закупок. Сначала был передан аванс в размере 300 долларов за три автомобиля – SsangYong, Hyundai Santa Fe и Mitsubishi. Впоследствии состоялась еще одна закупка двух транспортных средств за 6 тысяч долларов США.

По данным следствия, рыночная стоимость только трех из фигурирующих в деле автомобилей превышает 902 тысячи гривен.

Гуманитарный транспорт владелец СТО умело замаскировал среди сданных в ремонт и на сервисное обслуживание машин, но это не помогло. Фото: оперативное документирование

Что изъяли

Во время обысков и осмотра территории СТО правоохранители изъяли автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ, технические паспорта, таможенные декларации и другие документы, касающиеся их ввоза. Также изъят эвакуатор Mercedes-Benz, мобильный телефон и средства, использованные во время проведения следственных действий.

Все транспортные средства перемещены на специальную площадку для временно задержанных автомобилей.

Читайте также На Закарпатье авто для ВСУ продавали через ТикТок, некоторые - на запчасти

Что дальше

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

В то же время правоохранители напомнят, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором, вступившим в законную силу.