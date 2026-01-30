VW создает пикап, который лучше входит в повороты, чем ползет по бездорожью

Модель разработана исключительно для австралийского рынка и продолжает идею предыдущего Amarok W580, но с более глубоким вмешательством в шасси и стиль. Официальный дебют уже состоялся, а старт продаж запланирован на период с июля по сентябрь 2026, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Агрессивный стиль без внедорожной показухи

Внешне Amarok W600 сразу выдает свою специализацию. Пикап получил 20-дюймовые легкосплавные колеса с дорожными шинами Michelin Performance, расширенную колею и массивные накладки на крылья. Бамперы переработаны, хотя передняя часть пока частично скрыта камуфляжем.

Среди заметных деталей - спортивная дуга в цвет кузова, фирменные шильдики W600 и электрически выдвижные боковые подножки, которые добавляют и практичности, и визуального эффекта. Двойные выхлопные патрубки недвусмысленно намекают, что этот Amarok создан не только для перевозки грузов.

Спортивные акценты в салоне

Интерьер также получил собственный характер. В салоне появился брендинг Walkinshaw на подголовниках, ковриках и подставке для левой ноги водителя. Алюминиевые педали подчеркивают дорожную направленность модели и намекают на активный стиль вождения. В целом салон остается знакомым по стандартному Amarok, но с четким спортивным настроением.

Построен для поворотов, а не для скал

Важнейшие изменения скрыты под кузовом. Amarok W600 получил полностью переработанную подвеску, созданную в сотрудничестве с Koni. Она заменяет стандартную внедорожную конфигурацию на более жесткую и точную дорожную настройку. Отдельного внимания заслуживает новый задний стабилизатор поперечной устойчивости. Подвеска окрашена в синий цвет и настроена так, чтобы обеспечить лучшую управляемость, уменьшенные крены и более стабильное поведение на быстрых дугах. При этом рама и базовые внедорожные возможности Amarok сохранены.

Мощность без сюрпризов

Под капотом Amarok W600 изменений нет. Пикап оснащается знакомым 3,0-литровым турбодизельным V6, который развивает 184 кВт (250 л.с.) и 600 Нм крутящего момента. Для большинства сценариев этого хватает с избытком, но по показателям мощности он уступает бензиновому V6 Ford Ranger Raptor, который в Австралии выдает до 292 кВт (397 л.с.). Руководитель VW Commercial Australia Натан Джонсон подтвердил, что также рассматривались 2,3-литровый бензиновый турбомотор и 2,0-литровый битурбодизель, однако выбор сделали в пользу дизельного V6, ориентируясь на предпочтения клиентов.

А что с “хардкорным” Amarok?

Для тех, кому ближе бездорожье, а не асфальт, в Volkswagen оставляют пространство для надежды. Менеджер по продукту Amarok в Австралии Майкл Ченчи заявил, что появление более жесткой внедорожной версии не исключается. Хотя сейчас приоритетом является W600, в будущем может появиться Amarok W600X - потенциальный преемник W580X с большим клиренсом и агрессивным стилем. Правда, все версии Walkinshaw остаются эксклюзивом для Австралии и Новой Зеландии. В других странах придется обращаться к мастерам тюнинга.