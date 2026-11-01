Выгодно ли ГБО на дорогом газу: считаем для Ford Fusion, Nissan Rogue и Toyota Corolla

Для сравнения берем бензиновые Ford Fusion 2.5 с автоматом, Nissan Rogue 2.5 с вариатором и Toyota Corolla LE 1.8 с вариатором, все - в 2020 году. Гибридные версии и другие двигатели нуждаются в отдельном расчете.

Сразу определим границы: это расчетные сценарии, а не результаты дорожного теста. Расход горючего задаем как исходное условие. Владелец конкретной машины может подставить свои показатели, полученные по нескольким заправкам.

За основу цен берем опубликованные на странице мониторинга горючего 24 Канала показатели сети AMIC на 30 октября 2026 года: 88,98 грн/л для А-95 и 58,01 грн/л для LPG. Это цены одной сети, а не средние по Украине.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как считаем расходы

Для Fusion и Rogue предполагаем расход бензина 10 л/100 км, для Corolla 7,5 л/100 км. Одинаковое значение для Ford и Nissan нужно для сравнения при одинаковых условиях и не означает, что эти модели всегда потребляют одинаково.

После переоборудования закладываем расход LPG на 20% больше за выходную бензиновую и дополнительно 0,5 л бензина на каждые 100 км для запусков, прогрева и работы для перехода на газ. Оба показателя – предположение модели: зимой, на коротких маршрутах или других настроек они могут отличаться.

Бюджет переоборудования вместе с оформлением условно составляет 35 000 грн для каждого автомобиля. Это не предложение конкретной СТО: перед решением нужна индивидуальная смета. Отдельно резервируем 1 500 грн на дополнительное обслуживание ГБО каждые 10 000 км, то есть 15 грн на сотню.

Авто24 уже объяснял, сколько стоит установка ГБО и какие затраты влияют на окупаемость.

Автомобиль 2020 года Бензин, л/100 км. LPG + бензин, л/100 км. 100 км на бензине 100 км после установки ГБО, только горючее Экономия на 100 км с резервом на сервис Ford Fusion 2.5 10,0 12,0+0,5 890 грн 741 грн 134 грн Nissan Rogue 2.5 10,0 12,0+0,5 890 грн 741 грн 134 грн Toyota Corolla LE 1.8 7,5 9,0+0,5 667 грн 567 грн 86 грн

Суммы округлены после расчета. В колонку стоимости горючего после переоборудования входят и газ, и бензин.

Ford Fusion: экономия ощутима при достаточном пробеге

В заданном сценарии Fusion тратит на бензин около 890 грн на 100 км. После переоборудования топливо стоит около 741 грн, а после резерва на обслуживание остается примерно 1,34 грн экономии на километр.

Чтобы вернуть условные 35 тысяч гривен, нужно проехать около 26 тысяч км. При годовом пробеге 20 тысяч км это примерно 16 месяцев, за 10 тысяч - свыше два с половиной года.

Данный расчет относится к выбранной версии 2.5. Переносить его на Fusion с другим двигателем или гибридной установкой без проверки нельзя.

Nissan Rogue: важный повод и ваш маршрут

При том же расходе 10 л/100 км Rogue получает такой же расчетный срок окупаемости. 26 тысяч км.

Однако даже заводские показатели разнятся в зависимости от повода. За данным Nissan для Rogue 2020 года, комбинированная оценка EPA составляет 29 американских миль на галлон для переднего привода и 27 – для полного, примерно 8,1 и 8,7 л/100 км соответственно. Это стандартизированные оценки, а не гарантия затрат на украинских дорогах.

Поэтому владельцу, который преимущественно ездит по трассе и потребляет меньше заложенных 10 литров, понадобится более долгий пробег для возврата инвестиции. В городском режиме потенциальная экономия может быть больше, но частые холодные запуски увеличивают расход бензина.

Toyota Corolla: экономное авто дольше возвращает вложение

Corolla при принятом расходе 7,5 л/100 км обходится дешевле еще до установки газа. Соответственно, меньшая и абсолютная сумма, которую можно сэкономить.

С учетом бензина и резерва на сервис экономия составляет около 0,86 грн/км. Окупаемость условного комплекта за 35 тысяч гривен примерно 41 тысяча км: чуть больше двух лет при пробеге 20 тысяч км в год или более четыре года при пробеге 10 тысяч.

Следовательно, более медленная окупаемость ГБО не делает Corolla более дорогой в эксплуатации. В нашем сценарии даже на бензине ее топливо стоит меньше, чем газ и бензин для Fusion или Rogue.

Что может изменить результат

Расчет чувствителен к цене автогаза. Если LPG подорожает еще на 5 грн/л, а бензин останется по той же цене, при неизменных других условиях окупаемость Fusion и Rogue увеличится примерно до 47 тысяч км, Corolla – к 86 тысяч км.

Короткие зимние поездки также могут существенно изменить арифметику: двигатель будет дольше работать на бензине, чем предусмотрено нашим предположением.

Перед монтажом следует проверить код и состояние конкретного двигателя, согласовать совместное оборудование и регламент обслуживания. Приведенная таблица не является техническим выводом о годности каждого экземпляра к переоборудованию. В нем также нет непредвиденных ремонтов или возможного влияния ГБО на цену перепродажи.

В выбранных условиях газ дает экономию всем трем автомобилям. Но решение зависит от того, успеет ли владелец проехать необходимые 26– 41 тысячу км до продажи машины – и сохранится ли разница в ценах горючего. Для небольшого годового пробега исправный экономный бензиновый автомобиль может быть практичнее дополнительных вложений в ГБО.