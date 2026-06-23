Выполнил миссию до конца: наземный робот Protector пережил атаку дрона, но не спасся от наезда на мину

Наземные роботизированные комплексы Protector, эксплуатируемые 429-й отдельной бригадой беспилотных систем "Ахиллес", продолжают выполнять логистические задачи на самых опасных участках фронта даже под вражеским огнем.

Однако не всегда эти дистанционно управляемые машины возвращаются с рейса. Во время одной из последних операций беспилотная платформа получила осколочное повреждение от российского FPV-дрона. Как сообщает на своей странице в Facebook группа "Украинская бронетехника", несмотря на повреждения, робот не остановился, продолжил движение и смог доставить груз украинским военным на передовые позиции.

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Вмещает много, везет – далеко

Вернуться с миссии роботу не суждено было. После успешного выполнения задания на обратном маршруте НРК Protector подорвался на мине. Полученные повреждения оказались критическими, поэтому эвакуировать платформу не удалось.

В бригаде отмечают, что за один рейс Protector перевозит почти тонну груза и – продовольствие, боеприпасы и другое необходимое имущество. Такого запаса хватает подразделению примерно на неделю.

Для сравнения: большинство более лёгких электрических логистических платформ способны транспортировать около 300 кг на расстояние до 20 километров.

Самый мощный среди мощных

По открытым данным, Protector является одной из самых мощных украинских роботизированных логистических платформ. Комплекс массой около 4 тонн оснащен 190-сильным дизельным двигателем.

Он способен развивать скорость до 60 км/ч и преодолевать до 400 км без дозаправки. Дальность устойчивого управления превышает 15 км, а полный привод и шины типа Run-Flat позволяют продолжать движение даже после повреждения колес.

Вот так смотрится Protector без водителя и пилота – ни кабины, ни педалей, но кузов по всей длине платформы. Фото: Украинская бронетехника

Помимо доставки грузов, платформу можно использовать для эвакуации раненых, транспортировки других роботизированных систем и выполнения специальных задач на передовой.

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Логистика не стоит на месте

Protector производства компании "Украинская бронетехника" всё активнее привлекается к обеспечению подразделений на передовой. Использование тяжелых наземных роботов позволяет доставлять грузы в районы с высокой угрозой ударов дронов и артиллерии, минимизируя риск для личного состава.

История этого рейса стала ещё одним примером того, как беспилотные наземные системы берут на себя самую опасную работу на современном поле боя.