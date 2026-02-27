Выпущен самый мощный Škoda Superb: новый plug-in hybrid на 272 лошадиные силы

Компания Škoda Auto представила новую plug-in hybrid модификацию Škoda Superb мощностью 200 кВт. Об этом сообщает производитель. Новая версия усиливает позиции модели на фоне роста спроса на PHEV в Европе и становится флагманом среди гибридов бренда.

200 кВт: самый мощный Superb с индексом iV

Новая система сочетает бензиновый 1.5 TSI мощностью 130 кВт, электромотор 85 кВт и тяговую батарею емкостью 25,7 кВт-ч (gross). Суммарная отдача - 200 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 400 Н-м.

По сравнению с предыдущей версией на 150 кВт мощность выросла сразу на 50 кВт. Причина - модернизированный двигатель и оптимизированное управление трансмиссией.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды, максимальная скорость - 225 км/ч. Кроме того, автомобиль может буксировать прицеп массой до 2 000 кг - важный аргумент для европейских покупателей.

Новые тормоза для большей мощности

Чтобы соответствовать возросшей отдаче, инженеры доработали тормозную систему.

Сзади установлены вентилируемые диски диаметром 310 мм вместо 300 мм в версии 150 кВт. Спереди улучшили охлаждение благодаря новому воздушному каналу под передним бампером.

В то же время батарея и параметры зарядки остались неизменными. Емкость - 25,7 кВт-ч, зарядка переменным током до 11 кВт, быстрая зарядка постоянным током - до 50 кВт. Пополнение с 10 до 80% занимает около 26 минут.

Расширение гибридной линейки

Первый Škoda Superb iV появился еще в 2019 году. Впоследствии к нему присоединились Škoda Octavia iV и Škoda Kodiaq iV.

Версия на 150 кВт и в дальнейшем доступна для Superb в комплектации Selection. А вот Sportline и Laurin & Klement теперь предлагаются исключительно с новой 200-киловаттной установкой.

Фактически это означает, что топовые исполнения теперь автоматически становятся самыми мощными гибридами в линейке.

Каждый четвертый - гибрид

С 2019 года Škoda уже поставила более 68 тысяч Superb iV двух поколений. И спрос продолжает расти: сегодня каждый четвертый Superb в Европе - это plug-in hybrid.

Для бренда это важный сигнал. PHEV остаются промежуточным звеном между классическими ДВС и полностью электрическими моделями. И новый 200-киловаттный Superb демонстрирует, что гибриды могут быть не только экономичными, но и действительно динамичными.

Для украинского рынка это также интересная новость. Учитывая популярность импорта из ЕС, новые мощные версии Superb iV могут появиться у нас уже через несколько лет.