Высокой зарплаты прокурору оказалось недостаточно: откуда взялась Tesla Model X

По данным следствия, первый заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры вымогал у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия взятку за закрытие уголовного дела.

О том, как все это происходило и как выяснялось, рассказывается в официальных пресс-релизах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Частью взятки стала Tesla

Как установили правоохранители, частью неправомерной выгоды стал автомобиль Tesla Model X P100D. Для сокрытия происхождения очень дорогого имущества прокурор привлек руководителя окружной прокуратуры.

Тот помог найти подставного лица, на имя которого оформили доверенность с правом распоряжения автомобилем и его последующей продажи.

Впрочем, реализовать этот план не удалось из-за ареста электрокара, который Высший антикоррупционный суд наложил в рамках другого уголовного производства.

У него была солидная должность, хорошая зарплата, доплата и еще много всяких финансовых "пряников" от государства, но "мед ложкой" не стоило хлебать. Фото: НАБУ / САП

Речь идет не только об упомянутом выше элитном электромобиле Tesla, но и о десятках тысяч долларов за закрытие уголовного дела.

Получил лишь часть обещанных денег

Помимо автомобиля, теперь уже бывший чиновник получил еще 13,5 тысячи долларов США через доверенное лицо.

Остальную сумму, о которой договаривались стороны, он так и не получил из-за невыполнения взятых на себя обязательств. По информации НАБУ, общий размер неправомерной выгоды превышал 88 тысяч долларов США.

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Подозрения трем фигурантам

Бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем.

Бывшему руководителю окружной прокуратуры инкриминируют содействие в получении неправомерной выгоды и легализацию имущества, а третьему фигуранту предъявлено подозрение в пособничестве в получении взятки.

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Разоблачить схему помогло соглашение со следствием

В САП подчеркнули, что разоблачение бывших прокуроров стало возможным благодаря механизму соглашений о признании вины. Именно это позволило правоохранителям оперативно получить доказательства и, по их словам, разоблачить всю коррупционную вертикаль.

В то же время, согласно Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.