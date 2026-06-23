Высокой зарплаты прокурору оказалось недостаточно: откуда взялась Tesla Model X

ФОТО: Коллаж Авто24 |
С цветом элитного электромобиля для прокурора редакция могла ошибиться, но вот модель – та!!
По данным следствия, первый заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры вымогал у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия взятку за закрытие уголовного дела.
О том, как все это происходило и как выяснялось, рассказывается в официальных пресс-релизах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Читайте также За должность главы таможни «своему человеку» дали миллион долларов
Частью взятки стала Tesla
Как установили правоохранители, частью неправомерной выгоды стал автомобиль Tesla Model X P100D. Для сокрытия происхождения очень дорогого имущества прокурор привлек руководителя окружной прокуратуры.
Тот помог найти подставного лица, на имя которого оформили доверенность с правом распоряжения автомобилем и его последующей продажи.
Впрочем, реализовать этот план не удалось из-за ареста электрокара, который Высший антикоррупционный суд наложил в рамках другого уголовного производства.
У него была солидная должность, хорошая зарплата, доплата и еще много всяких финансовых "пряников" от государства, но "мед ложкой" не стоило хлебать. Фото: НАБУ / САП
Речь идет не только об упомянутом выше элитном электромобиле Tesla, но и о десятках тысяч долларов за закрытие уголовного дела.
Получил лишь часть обещанных денег
Помимо автомобиля, теперь уже бывший чиновник получил еще 13,5 тысячи долларов США через доверенное лицо.
Остальную сумму, о которой договаривались стороны, он так и не получил из-за невыполнения взятых на себя обязательств. По информации НАБУ, общий размер неправомерной выгоды превышал 88 тысяч долларов США.
Читайте также Почти каждая вторая гривна "исчезла" из бюджета: в Одессе раскрыли схему с закупкой светофорного оборудования
Подозрения трем фигурантам
Бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем.
Бывшему руководителю окружной прокуратуры инкриминируют содействие в получении неправомерной выгоды и легализацию имущества, а третьему фигуранту предъявлено подозрение в пособничестве в получении взятки.
Читайте также Чиновник из Закарпатья скрыл от декларирования элитные автомобили, на которые он даже за 20 лет не заработал
Разоблачить схему помогло соглашение со следствием
В САП подчеркнули, что разоблачение бывших прокуроров стало возможным благодаря механизму соглашений о признании вины. Именно это позволило правоохранителям оперативно получить доказательства и, по их словам, разоблачить всю коррупционную вертикаль.
В то же время, согласно Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.