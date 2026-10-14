Вызывающая кража на заправке: воры залили 22 тысячи литров дизеля в обычный тентованный прицеп

Следователи предположили использование мощных магнитов для излома колонок. Однако эта рабочая версия и к тому же не основная.

Как сообщает Welingelichte Kringen, инцидент произошел еще в августе на беспилотной заправке в городке Руурло, однако местные правоохранители только сейчас обнародовали видео с камер наблюдения.

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Следователи пока бессильны

Несмотря на собственные версии и консультации с экспертами, следователи до сих пор не могут понять техническую сторону этой масштабной аферы и просят помощи у свидетелей.

Подготовка к преступлению началась днем. Около 16:15 на территорию АЗС заехала легковушка Volvo S60 на ворованных номерах. Водитель в маске и капюшоне долго манипулировал заправочным пистолетом, но так ничего и не залил в бак, очевидно, тестируя систему или готовя ее к ночному визиту.

Фото из записей камер наблюдения. Фото: Politie Oost-Nederland)

Настоящая операция развернулась в 22.00, когда к той же колонке подъехал магистральный тягач Iveco Stralis с тентовым полуприцепом. Двое мужчин открыли панель на колонке, откинули крепеж на правой стороне тентованного прицепа и вставили туда сразу два заправочные пистолеты.

Процесс продолжался довольно долго, после чего фуру развернули и повторили с левой стороны. Мало того, в час ночи этот самый Iveco вернулся за новой порцией дизеля.

Руководство заправки подсчитало, что вообще исчез объем горючего, которого хватило бы на полную стандартную автоцистерну.

Секретные баки и американский след

Очевидно, что под обычным тентом прицепа скрывалась целая батарея резервуаров со специальной системой перекачки. Несмотря на то, что водители грузовика не прятали лицо, идентифицировать их не удалось. Номера на тягаче были крадены. Зафиксированные польские таблички на прицепе оказались качественным подлогом.

Главный вопрос состоит в том, как ворам удалось обойти платежную систему автоматической АЗС. Полиция предполагает, что здесь сработала схема, весной массово использовавшаяся в США. Там мошенники применяли сверхмощные магниты, которые выводили из строя электронику колонки и позволяли качать горючее безлимитно и бесплатно.