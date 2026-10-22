Взрослая игра в жмурки: как креативный тюнинг микроавтобуса довел водителя до суда

Как сообщает 7-й пограничный Карпатский отряд на своей странице в Facebook, инцидент произошел в пункте пропуска Угринов.

Оперативники заранее получили информацию о возможной контрабанде людей, поэтому транспортное средство отправили на тщательный осмотр.

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Продуманный план изначально был провальным

В ходе проверки инспекторы обнаружили мастерски замаскированный тайник, который 44-летний житель Ровенщины обустроил между задним рядом пассажирских сидений и багажным отделением. Там в неестественной позе скрывался 24-летний клиент из Хмельницкой области, надеясь незаметно пересечь границу.

По замыслу организатора, после успешного прохождения украинских видов контроля пассажир должен был покинуть свой тесный тайник. Далее он планировал продлить поездку в соседнюю страну уже как обычный турист на комфортном сиденье.

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Строгие последствия для перевозчика

Следствие установило, что водитель подыскивал желающих уехать через социальные сети, а свой микроавтобус специально переоборудовал под нелегальные рейсы. Более того, выяснилось, что у мужчины уже были проблемы с законом за аналогичные преступления в прошлом.

Водитель давно играл в жмурки, а пограничники на этом каждую смену практикуются. Фото: 7-й пограничный Карпатский отряд

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. За организацию незаконной переправки лиц водителя светит от семи до девяти лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет заниматься определенной деятельностью на три года.

Относительно самого пассажира – он отделался административным протоколом за попытку незаконного пересечения границы.

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Тайники в авто становятся трендом

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, контрабандисты регулярно используют конструктивные особенности автомобилей для нелегального заработка. Например, недавно в Одесской области водитель пикапа Volkswagen Amarok пытался вывезти клиента за 6000 долларов в тайном отсеке багажника, но испугался патруля и взорвал его посреди дороги. А на Буковине таможенники буквально раскопали салон фургона Renault Kangoo, откуда достали сотни пачек сигарет, спрятанных под обшивкой и сиденьями.

Аппетиты перевозчиков тоже впечатляют. В другом эпизоде водитель обычной фуры пытался вывезти пассажиров, спрятав их. среди досок в полуприцепе. За такой экстремальный рейс организаторы взяли из беглецов 50 тысяч долларов, однако их бизнес-план так же разрушили пограничники во время углубленного досмотра.