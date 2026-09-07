Взятка за закрытие дела пьяного водителя: судью будут судить по статье, предусматривающей 10 лет тюрьмы

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции на своей странице в Facebook, оперативники совместно с детективами НАБУ и прокурорами САП уже завершили предварительное расследование. Обвинительный акт в отношении обоих должностных лиц официально направлен в суд для рассмотрения по существу.

История началась с того, что на рассмотрении в одном из районных судов области оказались административные материалы на водителя, которого поймали пьяным за рулем. Чтобы избежать немалого штрафа и лишения прав, автомобилист решил "порешать" вопрос и обратился за помощью к заместителю председателя местноой территориальной громады.

Просьба имела перспективу, но что-то пошло не так

Чиновник имел дружеские отношения с судьей, поэтому охотно согласился выступить посредником в этой сделке. После того как представитель Фемиды принял необходимое решение и закрыл производство, заместитель председателя громады получил от водителя оговоренную сумму наличными.

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Часть этих денег чиновник передал судье, а остальные оставил себе как бонус за успешное посредничество. За такие действия обоим фигурантам инкриминируют принятие неправомерной выгоды, предусматривающей серьезный тюремный срок и лишение права занимать определенные должности на три года.

Прийти на помощь за деньги считается грехом, но эти нормы не действуют в среде отдельных чиновников и служителей Фемиды. Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Неправомерная выгода должностного лица

Коррупционную схему документировали оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области ДСР Нацполиции совместно с детективами НАБУ и прокурорами САП.

" Для фальсификации обстоятельств дела судья подсказал водителю, что именно надо сказать: якобы полиция остановила его не из-за вождения под хмельком, а из-за выключенных фар. На основании этих “показаний” судья закрыл производство, – отмечает в своем релизе НАБУ

18 февраля 2026 года судья принял решение о закрытии этого дела в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. После этого судья от пособника получил неправомерную выгоду, которую они распределили между собой.

Судьи впоследствии сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом. Заместителю председателя общины – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Обвинительный акт уже в суде

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении судьи и должностного лица органа местного самоуправления направили в суд.

В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.